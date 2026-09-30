Los números de MasterChef Celebrity: qué pasa con el rating de Wanda Nara

MasterChef Celebrity empezó con el pie derecho y le devolvió el rating de dos cifras a Telefe, superando por casi 10 puntos a la competencia.

Así, momento de Wanda Nara fue muy festejado y las expectativas estaban puestas en si podría repetirlo o caería en el segundo programa.

Para su felicidad, lo superó.

Allí, MasterChef Celebrity llegó a pasar los 14 puntos en su primer programa.

Para el segundo, quedaron famosos que el público esperaba ver como Lizy Tagliani, Juli Poggio, Pachu, Hernán de Mala Fama y Marta Fort. Por eso y por el peso propio del reality, este martes superaron el rating del debut.

Por su parte, Popstars alcanzó los 8.4, pero le alcanzó para superar a Es mi sueño con 6.5. Luego, MasterChef Celebrity comenzó con un piso de 12.2 puntos de rating. Enseguida, escaló a 14.2, llegando al número que había logrado en el primer programa.

A medida que avanzaba la hora, MasterChef Celebrity llegó a un pico de 15.3 puntos de rating, liderando por completo la noche.

Otro Día Perdido estaba con un aceptable 5.8 con al entrevista de Mario Pergolini a Juana Viale. Es un número que, si bien no llega a la mitad de su competidor, es valorable recordando que el día anterior ni siquiera llegó a los 5.