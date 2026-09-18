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Los padres de Tini Stoessel quieren recuperar el vínculo familiar 

Por Redacción

El escándalo familiar de los Stoessel continúa. Se filtró un posible acuerdo, en el que Tini se quedaría con un 70% de su patrimonio, pero del entorno de sus papás negaron cada detalle.

En ese contexto, Ángel de Brito reveló que Alejandro y Mariana buscarían recuperar la relación con su hija.

“No hay diálogo entre ellos, no sé si están bloqueados o no. Lo único que quieren es recuperar el vínculo con su hija y hay un obstáculo”, aseguraron en la tele.

En ese sentido, contó que los padres de Tini no hablan con la prensa porque consideran que podrían perjudicar el escándalo familiar: “Dirían cosas que a la hija le molestarían”.

“Ellos dudan que hay alguien que está desparramando este conflicto en la prensa que tendría algún interés. Sienten que hay una intención para acelerar todo esto”, explicaron en la pantalla chica. 

“En la familia creen que De Paul la manipula a Tini”, aseguró Ángel de Brito, incluyéndolos tanto a los padres como a Fran, el hermano. “Ellos piensan que él tiene un entorno nocivo para su hija”, agregó y especificó: “Una de las cosas es con el dinero porque sienten que Rodrigo le hace comprar casas millonarias que él no habría podido comprarlas solo”.

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