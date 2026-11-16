Lucas Dorado: un vibráfono entre el jazz y la chacarera

Cuando Lucas Dorado era chico, sus padres organizaban en su casa de Biel, en Suiza, un concierto de tango cada primer domingo del mes. “Venían músicos de Buenos Aires, de toda la Argentina, a tocar ahí”, recuerda antes de su visita a La Plata este viernes. “Siempre había tango, música argentina, folclore en casa. Es algo que me marcó y que me quedó bien en el corazón”. Su padre, el guitarrista argentino Carlos Dorado, fue su primer maestro, aunque no en la guitarra: “Es difícil tocar guitarra si el padre es guitarrista. Siempre entraba a la pieza y decía ‘no, el dedo hay que ponerlo así’, y ya no quería seguir”.

Lo suyo era la percusión: “Es algo que siempre me fascinó”. En el conservatorio, el maestro le fue mostrando los instrumentos de la orquesta. “Cuando me mostró el vibráfono me enamoré y dije: ‘Yo quiero hacer solo eso’. Fue amor a primera vista, a primera escucha”.

Para quien nunca lo vio de cerca, el vibráfono es pariente de la marimba y el xilófono, pero con láminas de metal en lugar de madera. Debajo de cada lámina cuelga un tubo resonador con una paleta que gira movida por un motor y produce el vibrato ondulante que le da nombre. Tiene un pedal que, como en el piano, prolonga o corta el sonido, y se toca con baquetas: dos, o cuatro para armar acordes. Nació en Estados Unidos en la década del 20 y el jazz lo adoptó enseguida. “Es un instrumento joven, hay pocos vibrafonistas en el mundo”, dice Dorado.

Hoy tiene 31 años. Se formó en Lausana y en la Universidad de las Artes de Berlín, donde estudió con el vibrafonista estadounidense David Friedman. “Él creó la escuela de jazz de esa universidad. Era mi profe y sigue siendo mi mentor”, dice. Grabó dos discos a dúo con su padre, armó el trío MetaMadera con el percusionista argentino Minino Garay y desde 2024 vive en París, donde el año pasado editó “El Sueño” con su quinteto.

Ahora llega “Luna & Sol”, un disco de vibráfono solo. “Hace rato que venía con esa idea. Mi carrera empezó un poco así: estudiando vibráfono en mi sala, solo, componiendo los primeros temas para vibráfono solo. Y siempre toqué conciertos así. Muchas veces, cuando toco con mi banda, empiezo el segundo set con un tema solo”, cuenta. “Ahora el proyecto es oficial, porque hay un disco”.

Es una rareza en el jazz. “No hay tantos discos de vibráfono solo, porque es más bien un instrumento que se toca con banda: si hay un piano acompañando, el vibráfono toca la melodía”, explica. “Pero justamente me gusta ese desafío: acompañarme a mí mismo, improvisar sobre una base que hago con la mano izquierda”. Sus referencias en ese terreno son Gary Burton y el propio Friedman, “un poco los únicos vibrafonistas que yo conozco que hicieron un disco solo”.

Tocar sin red

Tocar sin red tiene su vértigo. “Uno tiene que hacer la voz, los bajos, la armonía, el ritmo, todo. Y si para de tocar, se apaga la música: no hay nadie que siga ahí”. Pero también su recompensa: “Después del tercer tema me pierdo un poco en la música. Está desnudo el instrumento y yo, y es algo lindo que pasa ahí, y profundo”. Con un grupo, admite, es otra cosa: “Se gana mucho. No solamente es más fácil tocar los temas, porque hay músicos acompañándote: la interacción con otros músicos te inspira en el momento a hacer otras cosas. Es muy lindo, y es otra historia”.

El título resume la idea. “Hay temas luna y temas sol, y hablan de mis dos partes”, cuenta. Los sol son “la parte extrovertida: temas acústicos, rítmicos, dinámicos, más rápidos”; los luna, “la introvertida: más tranquilos, con muchos efectos, más oníricos, baladas”. La idea de cruzarlos salió de su propia música: “Mis temas normalmente son bien rítmicos, con rítmicas sudamericanas o argentinas. Entonces dije que podía ser interesante poner esos dos mundos en el disco”. Los temas se alternan hasta el centro exacto del álbum, donde está el que le da nombre: “Sería yo completo, mi musicalidad, mi mundo”. La tapa sigue el juego: “Está la mitad de mi cara de un lado, con los ojos cerrados, y la otra mitad, atrás, con los ojos abiertos. Luna y sol, como día y noche”.

“Cuando me mostraron el vibráfono me enamoré y dije: ‘Yo quiero hacer solo eso’. Fue amor a primera escucha”

Lucas Dorado, músico y artista

La faceta lunar nació en un concierto en Suiza, cuando le puso al vibráfono una pedalera “como un guitarrista” y se largó a experimentar con texturas y delays. “La gente decía que cerró los ojos y estaba soñando, que se perdió un poco en los pensamientos, y que el sonido del vibráfono era así, soñador. Eso me dio la idea de esos temas luna”.

La solar viene de casa: chacareras y zambas llevadas al vibráfono. “No hay discos de vibráfono y chacarera que uno pueda ir a escuchar y decir ‘bueno, así es’. Uno lo puede crear: escuchar el rasguido de guitarra y tratar de adaptarlo a las láminas. Lo bueno es que el vibráfono es muy rítmico; finalmente es un instrumento de percusión”. En el disco hay además una “Zamba del Carnaval” del Cuchi Leguizamón y dos invitados: la violonchelista y cantante Mathilde Vendramin y el guitarrista, cantante y multiinstrumentista tucumano Manu Sija, radicado en Buenos Aires. Del tango y el folclore dice que son “la música que más me toca”.

La Plata tendrá doble visita. Este viernes se presenta en el Desafinado Jazz Club de City Bell con El Sueño. “Armé el grupo con músicos de ahí, para dos conciertos: uno en Buenos Aires y otro en Desafinado”, cuenta. El sábado 12 de diciembre, en tanto, vuelve al mismo escenario de City Bell, a las 21, a dúo con Sija. En el medio, el 5 de diciembre, hará la presentación oficial en el Centro Cultural Borges, con entrada gratuita.