Luciano Pereyra emocionó a miles de fieles en Luján con una actuación especial antes de la misa del Papa

La emoción y la música fueron protagonistas este miércoles en Luján, donde Luciano Pereyra brindó una presentación especial durante la previa de la histórica misa que encabezó el papa León XIV frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El reconocido cantante, nacido en esa ciudad bonaerense, fue uno de los principales artistas de la jornada y acompañó con sus canciones a los miles de fieles que se congregaron en los alrededores del templo para recibir al Sumo Pontífice.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando interpretó "Solo le pido a Dios", la emblemática canción de León Gieco. Antes de comenzar, Pereyra recordó que había tenido la oportunidad de cantar ese mismo tema hace 26 años frente a otro Papa y convocó al público a acompañarlo.

"Tuve la posibilidad de cantar esta canción hace 26 años, con este mensaje de paz, amor y unión, hoy en día para todos los argentinos. Cantemos todos juntos esta canción que se llama 'Solo le pido a Dios'", expresó visiblemente emocionado.

La presentación tuvo un significado especial para el artista, que en agosto del año 2000, cuando tenía apenas 18 años, había sido elegido para representar a la juventud latinoamericana durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma, donde interpretó esa misma canción ante Juan Pablo II.

Un momento especial en su ciudad natal

Más de dos décadas después, Luciano volvió a vivir una experiencia similar, aunque esta vez en un escenario muy diferente: su propia ciudad y frente a una multitud que aguardaba la llegada de León XIV.

Durante su participación también interpretó canciones de su repertorio, entre ellas "Si no es contigo" y "Seré", en una jornada que combinó música, fe y emoción.

De esta manera, el músico protagonizó uno de los momentos destacados de la vigilia previa a la misa papal, en una jornada histórica para Luján y para los miles de argentinos que se acercaron a participar de la celebración religiosa.