Luck Ra expuso la peor traición de Tiago PZK cuando se separó

Tras la confirmación de un vínculo amoroso entre Tiago PZK y La Joaqui, Luck Ra habló sobre por qué está enojado con el cantante y lo llamó “traidor” días atrás. En una charla con el streamer Coscu, quien también fue amigo de Tiago, cuestionó la rapidez con la que la nueva pareja expuso su romance y cómo se sintió al quedar en medio de la polémica.

El cantante reveló que Tiago fue una de las pocas personas que estaba al tanto de que su relación con La Joaqui había llegado a su fin. “Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit (Killah) y él”, dijo.

Además, para el músico fue extraño el tiempo con el que la noticia llegó a los medios: “Un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué”.

En ese sentido, ratificó la amistad que compartía con Tiago, luego de la versión de que no eran tan cercanos: “Hubo un montón de teléfonos descompuestos. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. Hasta se dijo que nunca fuimos amigos o algo así. Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda...”.

Por último, Luck Ra expuso los mensajes que recibió de su examigo: “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”.