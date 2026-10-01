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Luego de la fuerte denuncia: qué pasará con Joaquín Levinton en la tele 

Por Redacción

Sin dudas, Joaquín Levinton es una de las figuras de Es mi sueño, uno de los éxitos de El Trece, pero la denuncia en su contra sacudió al canal y están esperando un paso clave para decir sobre su futuro.

Recordemos que, Joaquín Levinton fue denunciado por una ex pareja por presunta violencia física y psicológica.

Así, contaron que la mujer en cuestión se llama Paula y que acudió a una dependencia policial para que se abra una investigación.

La mencionado mujer hizo un descargo desgarrador y detalló situaciones a las que, según su relato, la habría sometido el artista entre 2015 y 2020.

Del otro lado, Levinton niega la situación, asegura que nunca fue su novia y sostiene que el acosado siempre fue él.

Ante esto, la disyuntiva pasa por qué va a pasar con su lugar en el jurado de Es mi sueño, uno de los éxitos de El Trece. “Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, adelantó su conductor, Guido Kaczka.

Por su parte, Luis Ventura agregó que el canal está esperando el descargo público que Joaquín va a dar durante la tarde de este miércoles 30, según adelantó él. “Es clave para que el canal siga creciendo en él en el futuro y ahora”, remarcó.

Por su parte, Marina Calabró remarcó: “Es un programa que tiene continuidad, no es que se puede cortar y sacar estos ocho programas ya grabados. Por las instancias, necesitan emitir eso que ya está”.

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