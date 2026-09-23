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Luis Miguel anunció nueva gira: ¿Qué se sabe de su paso por Argentina?

Por Redacción

El “Sol de México” regresará a los escenarios en 2027, según el anuncio que él mismo hizo a través de sus redes. LuisMi buscará replicar la exitosa gira que hizo durante 2022-2023 y que tuvo su epicentro en la Argentina, donde dio el puntapié inicial con recitales agotados.

Desde su debut cuando era apenas un niño hasta consolidarse como una de las voces más admiradas del mundo, el cantante construyó una carrera única, llena de récords, premios y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de América Latina.

¿Volverá a la Argentina? Tras el anuncio, lo que muchos fanáticos comenzaron a preguntarse es si el cantante tendrá base en nuestro país, y si bien aún no hay confirmación de fechas, el antecedente local podría indicar que nuestro país es una cita indiscutible. De hecho, el último concierto que brindó se dio en diciembre de 2024 en Buenos Aires.
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