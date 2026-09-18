Luisa Albinoni defendió a Jorge Porcel: “Se degeneró, es un hombre como cualquiera” 

La actriz Luisa Albinoni intentó defender a su gran amor, el histórico Jorge Porcel, de las acusaciones por supuestos abusos y maltratos derivadas de otras actrices.

Allí, a pesar de que señaló que el vínculo finalizó por una infidelidad, consideró que, después de un tiempo, Porcel “se degeneró” porque “es un hombre como cualquiera”.

Luego de que Georgina Barbarossa recordara los supuestos malos tratos del humorista y pidiera “que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”, Albinoni señaló: “Revuelven mierda y todo deviene de la serie de Moria. Siempre hubo quejas contra el gordo. La gente habla de acuerdo con cómo le fue en el viaje. Todos se cuelgan de las tetas de Moria, es muy conveniente, da producto”.

“Hay mucha gente que ni trabaja y hace mucho que no lo hace o no sabe ni dónde está. Hagan teatro, algo talentoso y lindo. Dejen de hablar de pelotudeces de los demás, sobre todo de los que están muertos”, siguió Luisa.

Al ser consultada por si Porcel fue su “gran amor”, la intérprete afirmó: “Sí, y voy a aclarar que hay que utilizar la memoria”.

Allí, en línea, apuntó sobre los dichos de Georgina Barbarossa: “Hay que usar la memoria porque Georgina habló del ’87. Estuve con ‘El Gordo’ desde el ’78, hasta el ’83. Sí, después se degeneró. ¿Qué querés que te diga? Es un hombre como cualquier otro”.

“Me parece que le están dando demasiado. Lo de Georgina me parece genial que lo haya dicho. Instruyo a mi hija para que se defienda de todas esas cosas, como los acosos”, añadió. Asimismo, Albinoni apuntó contra Alberto Olmedo sin nombrarlo: “Hay que hablar de otros humoristas, flacos, no gordos, que también acosaban”.

Por otra parte, sostuvo: “Hablemos de todo y de las chicas que se metían en los camarines para conseguir cosas. Hay de todo. Los muchachos no son siempre los soretes de la historia”. Sin embargo, ante la pregunta de nombres específicos, así como el del humorista flaco, la intérprete fue reiterativa y repitió que “no especulen”: “No ensucio a nadie, no soy como las demás”.

“No hay ninguna especulación, eran muy amigos con el gordo y era una excelente persona. Yo no abrí ninguna puerta. Investiguen, había otros flacos. Investiguen de los que acosan ahora. ¿Por qué se tienen que agarrar de las bolas de un muerto? Dejenlo en paz”, continuó notablemente alterada.

Por último, Luisa destapó su furia: “Me chupa un huevo lo que digan mis compañeras, me importa solo lo que digo yo”.