Lujanenses: más papistas que el papa

¿Vieron que yo tenía razón, chicas?

¡Contexto, Negri! ¡Contexto!

Que la mina es una intensa y por eso no le duran las parejas.

¿De quién estás hablando?

De la Mona Lisa de las pasarelas, siempre con esa sonrisita plástica, imperturbable.

¿Pampita?

¡Correcccctoooo! El Pepa no soportó su intensidad.

Las relaciones a distancia no funcionan.

Pegoteados tampoco, amiga.

Tampoco es necesario estar en pareja todo el tiempo. Ella tiene laburo, una carrada de hijos, proyectos… Que se tome un lapso de soltería. Más vale sola que mal acompañada.

El que se está quedando solo es elquetejedi.

¿Otro enigmático, Negri? ¡Cortála con tanto misterio!

El Javi. Primero, batacazo de Lula en Brasil. Después, sopapo en las legislativas a su gran amigo el Pato Donald, ahora “pato rengo”. Y como no hay dos sin tres, el que está en problemas es Santiago Peña, presidente de Paraguay, que acaba de renunciar por el “Ueno Bank Gate”.

¡Horrible! Tres millones de ahorristas padeciendo el corralito. Dejá vu…

Si huye, es porque tiene cola de paja el chabón. Por no decir el culo sucio.

Ya lo dijiste. Cuidá tu lenguaje, nena. Mirá que estamos en “Papa mode”.

Hablando de eso, les hago una propuesta. Alquilamos una combi y nos vamos todas a Luján, para sacarle provecho a la visita papal.

¿Provecho? ¿Cómo?

Vendiendo souvenirs, artesanías alusivas, estampitas personalizadas, remeras estampadas, golosinas eclesiásticas, rosarios, agua bendita, bebidas espirituosas…

Negri, “espirituosas” no es sinónimo de “espirituales”. Más bien, todo lo contrario.

¡Ah! Mala mía.

Además, no es por pincharte el globo, pero ya está todo copado. Los lujanenses se avivaron y subieron los precios astronómicamente. Todo te cuesta como un hotel cinco estrellas. Campings, motorhomes, casas rodantes, galpones, ranchos, taperas, la piecita del fondo. Ni hablar de los balcones que dan a la Basílica. Viveza criolla a full.

Lo vi a Guillermo Coppola en una nota contando cuánto le ofrecieron por alquilar su balcón en Palermo, con vista privilegiada al escenario donde estará el Papa.

¿Quiénes?

Canales de televisión de Dubai y de Estados Unidos. Más de 10 lucas verdes.

¿Y agarró viaje?

No. Se ve que no los necesita. Lo va a compartir con familia y amigos, gratarola.

Esperemos que el Javi cuide su lenguaje y su lengua. No puede con su genio y por ahí se le escapa una puteada. Que no nos haga quedar mal una vez más.

Es capaz de considerarse su par, porque él también se autopercibe “León”.

Todos estos preparativos, pintando, hermoseando, decorando, haciéndonos los buenos, me traen a la memoria la canción de Serrat, “Fiesta”. ¿Se acuerdan?

¿Cómo era?

Termina así: “Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el avaro a las divisas. Se acabó, el Sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle, se acabó la fiesta”.

¡Me deprimiste! ¡Mozo! ¡Bebidas espirituosas para todas! ¡Chin, chin!