Luz Gaggi no piensa el show del sábado 5 de diciembre en el Teatro Ópera (58 entre 10 y 11) como un recital, sino como una ceremonia. Allí presentará “Mientras busco la gloria”, su segundo disco, en una fecha con sabor a regreso: “Va a haber sorpresas, obvio, porque a mí me gusta llevar cositas distintas a todos los shows que hago, y sobre todo a este, que es muy especial justamente por jugar de local. Espero que me reciban con mucho amor a pesar de haberme ido, pero siempre seré de acá. Así que será un gran show, una gran ceremonia, y estoy contenta de cerrar el año del tour acá”, anticipó en su visita a la redacción de EL DIA.

Luz Gaggi y su reencuentro con Dios

La palabra “ceremonia” no es casual. Con una cruz colgada del cuello, Gaggi cuenta que el año pasado fue el de su reencuentro con la fe: “Fue un año medio loco en cuanto a volver a amigarme con Dios, que por mucho tiempo estuve media alejada. No sé si en cuanto a una religión o siguiendo algún parámetro religioso, sino más bien tomarlo como un guía, como alguien en quien me pueda apoyar y que me ayude en el camino”.

El lugar donde más lo encuentra es el escenario: “A la hora de cantar es donde más yo soy; por ende, creo que es donde más cerca estoy de algo un poco más sagrado, si se quiere”.

Por qué el disco se llama “Mientras busco la gloria”

El título original era otro. “Se iba a llamar ‘Gloria’ solo y después dije: no, porque no tiene sentido ponerle ‘Gloria’ a un disco que hice con 23 años. Entonces pusimos ‘Mientras busco la gloria’, que tenía un poco más de sentido con la realidad”, explica la artista que salió segunda en La Voz Argentina, fue telonera de Paul McCartney y cantó en Viña del Mar.

¿Y qué es la gloria? “Creo que aún no sé en concreto muy bien qué es. Y en cierto punto me divierte no saberlo”.

La recaída depresiva detrás del disco

Esa búsqueda tuvo un costado mucho más oscuro. “Yo el año pasado tuve una recaidita depresiva media heavy, y también fue el primer año en que me fui a vivir sola. Entonces fue transitar medio toda esa tristeza solita, y capaz en un principio no la pude sostener mucho”, cuenta. En ese contexto llegó el trabajo con Cachorro López, productor del álbum: “Justo cayó Cachorro y este proyecto del cielo, y las horas que estaba en el estudio medio como que me sacaban de eso”.

Cachorro López y los “acordes alegres”

De esa convivencia salió el contraste que atraviesa el disco, con letras densas sobre ritmos luminosos: “Cachorro me decía: ‘Vamos a notas más alegres, acordes más alegres’, porque yo siempre fui muy rara. Fui de tirar todo a acordes raros y cantar más melancólicamente”. Así, “Piernas fascinantes”, “ponele que es un bossa nova todo tierno, en realidad está haciendo una crítica social a la belleza y a la hegemonía”.

“Es más meterle garra que otra cosa”

Gaggi no romantiza el dolor como motor del arte: “Es más meterle garra que otra cosa. Realmente no es divertido. Sí fue mucho la música, porque justo estaba en el estudio, pero también es el afuera: es salir del estudio y estar en tu casa toda tirada, tratando de ver cómo la remontás, obviamente lleno de terapia y tratando de salir adelante. Porque también es eso: yo nunca no quise salir adelante”.

Y otra vez aparece la fe: “Por suerte tuve ese bichito, o justamente Dios, que me acompañó y me dijo: ‘Dale, mamita, parate y hagámoslo’. Entonces fue mucho de música, pero también fue mucho de meterle garra y mandarle”.