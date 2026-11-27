“Yo el año pasado tuve una recaidita depresiva media heavy, y también fue el primer año en que me fui a vivir sola. Entonces fue transitar medio toda esa tristeza solita, y capaz en un principio no la pude sostener mucho”. Luz Gaggi lo cuenta sin vueltas, con una cruz colgada del cuello, en su visita a EL DIA. De ese año difícil nació “Mientras busco la gloria”, su segundo disco, que presentará el sábado 5 de diciembre en el Teatro Ópera para cerrar la gira en su ciudad.

Aunque hoy vive en Capital y vuelve a la zona sobre todo para visitar a sus padres en City Bell, la fecha tiene para ella el peso de una vuelta a casa: “Va a haber sorpresas, obvio, porque a mí me gusta llevar cositas distintas a todos los shows que hago, y sobre todo a este, que es muy especial justamente por jugar de local. Espero que me reciban con mucho amor a pesar de haberme ido, pero siempre seré de acá. Así que será un gran show, una gran ceremonia, y estoy contenta de cerrar el año del tour acá”.

La depresión no quedó afuera del estudio: le marcó el rumbo al disco. En medio de esa tristeza llegó la propuesta de trabajar con Cachorro López, y las sesiones se volvieron refugio. “Justo cayó Cachorro y este proyecto del cielo, y las horas que estaba en el estudio medio como que me sacaban de eso. Yo tendía mucho a irme a un sonido muy melancólico y a tener un mensaje capaz un poco más duro, un poco más dramático, también por el tipo de escena real que estaba viviendo. Lo que me decía Cachorro era como: ‘¿Qué? Escribamos acerca de esto, pero pongámosle este ritmo’”.

De ahí sale la tensión que recorre el álbum, con letras densas sobre ritmos luminosos. “Cachorro siempre me decía: ‘Vamos a notas más alegres, acordes más alegres’, porque yo siempre fui muy rara. Fui de tirar todo a acordes raros y cantar más melancólicamente”, recuerda. El ejemplo más claro es “Piernas fascinantes”, que “ponele que es un bossa nova todo tierno, en realidad está haciendo una crítica social a la belleza y a la hegemonía”. Y resume aquella convivencia con una imagen: “Estamos pintando un lienzo, yo con mi pena y vos con lo tuyo, y convivir en eso y generar algo re lindo, que para mí es ‘Mientras busco la gloria’ justamente”.

“Meterle garra”

Pero Gaggi no romantiza el dolor como combustible del arte. “Es más meterle garra que otra cosa. Realmente no es divertido. También es el afuera: es salir del estudio y estar en tu casa toda tirada, tratando de ver cómo la remontás, obviamente lleno de terapia y tratando de salir adelante. Porque también es eso: yo nunca no quise salir adelante. Por suerte tuve ese bichito, o justamente Dios, que me acompañó y me dijo: ‘Dale, mamita, parate y hagámoslo’”.

La fe es la otra clave del disco. “Fue un año medio loco en cuanto a volver a amigarme con Dios, que por mucho tiempo estuve media alejada. No sé si en cuanto a una religión o siguiendo algún parámetro religioso, sino más bien tomarlo como un guía, como alguien en quien me pueda apoyar y que me ayude en el camino”, explica. Y el lugar donde más lo encuentra es el escenario: “A la hora de cantar es donde más yo soy; por ende, creo que es donde más cerca estoy de algo un poco más sagrado, si se quiere”. Una búsqueda que, cree, excede su caso: “Capaz el mundo está muy caótico últimamente y gente de mi edad o más chica se crió también en un mundo muy digital, de muchas cosas que pasan todo el tiempo. Y capaz conectar con algo un poco más elevado es la salida o el momento de paz que uno puede llegar a tener”.

“Salir de la depresión es más meterle garra que otra cosa. Realmente no es divertido”

El título también cambió en el camino. “Hice el disco con muchísima hambre, muchísimas ganas de hacerlo y muchísimas ganas de que le vaya bien. En un principio se iba a llamar ‘Gloria’ solo y después dije: no, porque no tiene sentido ponerle ‘Gloria’ a un disco que hice con 23 años”, cuenta la artista que salió segunda en La Voz Argentina, fue telonera de Paul McCartney y cantó en Viña del Mar. ¿Y qué es la gloria? “Creo que aún no sé en concreto muy bien qué es. Y en cierto punto me divierte no saberlo”.

Frente a “Altar”, su debut, el sonido se volvió más orgánico. “‘Altar’ fue medio la puerta de entrada a toda la industria; fue como ‘OK, esto soy’. Capaz era un poco más directo todo: si estamos tristes, vamos a ser las personas más tristes del mundo; si estamos enojados, las más enojadas. ‘Mientras busco la gloria’ está en un lugar un poco más de secretitos, de cositas que pasan dentro o entre medio de toda esa intensidad”. Para eso, dice, fueron “por canciones más hechas y derechas, a la vieja usanza: estrofa, estribillo, con una curaduría muy a lo Cachorro López”.

“A la hora de cantar es donde más yo soy; por ende, creo que es donde más cerca estoy de algo un poco más sagrado”

La sociedad con Cachorro empezó cuando Damián Amato, presidente de Sony Music, le propuso hacer un tema con él. Cachorro le mostró “Avión a Madrid”, ella le sumó su estrofa y esa canción terminó siendo el primer corte del disco. “Congeniamos bastante en el estudio”, resume. “Cachorro es un maestro total. Es un sabiondo, es un nerd de todo lo musical. Habla y vos sí o sí tenés que estar con una agenda anotando todo. Para mí fue una gran escuela”.