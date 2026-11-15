Luzu TV se quedó con la revancha ante 412 y marcó un récord histórico de visualizaciones en el streaming

Luzu TV marcó un hito sin precedentes al convertirse en la primera transmisión en vivo en la historia de YouTube Argentina en superar 1 millón de dispositivos conectados simultáneamente. El récord se consolidó en el marco de la esperada revancha del “Gran Partido del Streaming”, un encuentro que volvió a enfrentar a los equipos de Luzu y 412 en un evento que congregó a una audiencia masiva alrededor del deporte y el entretenimiento digital.

Tras un vibrante desarrollo, el conjunto liderado por Nicolás Occhiato se impuso por 7-6. El evento contó con una superproducción que replicó los condicionales de un partido profesional, tanto dentro de la cancha como en el arbitraje y la transmisión.

Los Relatos y comentarios estuvieron a cargo de Sebastián "Pollo" Vignolo y Marcelo Espina. El campo de juego fue cubierto por Miguel "Tití" Fernández y el árbitro fue Héctor Baldassi. El show previo estuvo a cargo de Ángela Torres que interpretó el himno nacional.

Por el lado de 412, el equipo estuvo conformado por Davoo, La Cobra, Teo D'Elía, Agusneta, Gastón Edul, Ian Lucas y Agustín Occhiato (hermano de Nicolás). Contaron con un arquero identificado como "Sin Guantes" y con Beno SDR como director técnico.

En cuanto a Luzu TV, saltaron a la cancha Nicolás Occhiato, Marcos Giles, Santi Talledo, Diego Castro, Fermín Bo, El Purre (quien ocupó el arco) y Lucas Spadafora, conocido como "La Garza", quien se sumó en esta edición en reemplazo de El Trinche. La dirección técnica estuvo bajo las órdenes de Martín Garabal.

El antecedente de la rivalidad

Este nuevo enfrentamiento reeditó el partido disputado el domingo 31 de mayo en el predio de Deportivo Riestra. En aquella oportunidad, tras igualar 6-6 durante el tiempo reglamentario, Luzu TV se había quedado con el trofeo tras imponerse 3-2 en la tanda de penales.

Aquel primer antecedente ya había superado el millón de personas conectadas a través de las plataformas disponibles, consolidándose entre las transmisiones de streaming argentino con mayor convocatoria del año. Con este nuevo récord y triunfo, la rivalidad entre ambos canales consolida un formato masivo que redefine las audiencias digitales.