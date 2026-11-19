Macaulay Culkin, actor que logró la fama global de chico por su papel en “Mi pobre angelito”, revivió aquel mítico rol para un anuncio navideño de una cadena de hamburguesas.

El comercial, difundido en los canales oficiales de YouTube de McDonald’s y Disney+, muestra al intérprete mientras entra en un restaurante vacío. Al comprobar que está solo, juega a ser empleado y, con un suéter rojo similar al de la película de 1990, se sirve helado de la máquina a su antojo, prepara una gran hamburguesa bautizada como “La gran McCallister” y fríe papas de manera frenética.