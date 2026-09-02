Madre e hija se sacan chispas en “Colisión”, esperado estreno en español de HBO

En una ambiciosa apuesta para trasladar el melodrama al streaming, HBO irrumpe en la telenovela en español con “Colisión”, una superproducción donde Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco se disputan un imperio familiar para retratar la relación madre-hija de una manera distinta. Integrada por 39 episodios que se estrenarán semanalmente en bloques a partir del 7 de septiembre (se verán del 1 al 4), la historia continuará con entregas de cinco episodios cada lunes hasta culminar el desembarco de su última tanda el próximo 26 de octubre.

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