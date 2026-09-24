Las Madres del Dolor criticaron fuertemente a la China Suárez y a Icardi tras el video al volante

Tras la inhabilitación de la licencia para conducir de Mauro Icardi, por parte del Ministerio de Transporte bonaerense, el mismo futbolista y su pareja, Eugenia "La China" Suárez, brindaron respuestas que lejos se encontraban de una disculpa; por tanto, la organización Madres del Dolor pidió que la pareja recapacite sobre su actitud.

A través de un comunicado, la asociación civil, en conjunto con la agrupación de Víctimas de Tránsito, se refirió a la medida y repasó que tuvo su origen en la difusión de imágenes donde "se advierte que -Icardi- conduce con el cinturón de seguridad colocado de manera incorrecta, mientras que su acompañante circula sin cinturón y, además, saca gran parte de su cuerpo por la ventanilla con el vehículo en movimiento".

"Respecto de la licencia italiana que manifiesta poseer, Argentina e Italia mantienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir. Para determinar si esa licencia lo habilitaba efectivamente a conducir en nuestro país al momento del hecho, deberá acreditarse su existencia, vigencia, categoría y autenticidad, y verificarse su situación migratoria, así como desde cuándo posee residencia en la Argentina", continuó el escrito.

En línea, el escrito cerró: "Desde la Asociación Civil Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito lamentamos profundamente que tanto Icardi como su acompañante, lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas, faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que perdimos a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante, incluso difundiendo posteriormente otro video en el que se toman con ligereza una situación de extrema gravedad".

Viviam Perrone, fundadora de la organización, sostuvo: "Al hacer un nuevo video donde se burla de la decisión que tomó el Ministerio de Transporte, se burla, a su vez, de los familiares de víctimas viales, de quienes perdimos un ser querido. El resto de la sociedad se ríe y acompaña. En las redes sociales me preguntan: ‘¿Qué te metés?’, ‘¿Qué te importa?’. Tenemos que realmente hacer algo por la seguridad vial que mata a tanta gente".

"En la mayoría de los casos comprenden la primera vez y se retractan. En este caso, al hacer un nuevo video, tuvimos que sacar este comunicado para decir que hacen las cosas mal. Son figuras públicas y los sigue un público que no nos escucha a nosotras. Una audiencia que no tiene la menor idea de lo que hago con mi vida, del tiempo que le dedico a la seguridad vial, así como del dinero que invierto para que otros no pierdan sus vidas o no queden heridos", añadió Perrone.

“Es muy importante que ellos ahora den un mensaje. Hay que ver si pueden bajar un poco la soberbia y digan: ‘No nos dimos cuenta, sí, nos equivocamos, hablamos con las Madres del Dolor y vamos a dar un paso atrás’. No sé si tendrán la humildad como para llegar a hacer eso y comprender que ese paso puede ser importantísimo, hasta regenerador para la sociedad porque todos somos usuarios de la vía pública”, continuó.

“El último video que hizo ella es una burla porque dice: ‘¿Y ahora sí está bien?’. Se burla de la sanción que les aplicaron, como si no les importara nada. Ellos todavía no entendieron la seriedad de lo que hicieron y la gente que los sigue, tampoco”, cerró Viviam.