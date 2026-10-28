Maduro y barbudo: quién es Noah Wyle, elegido el hombre más sexy del mundo

Noah Wyle, actor estadounidense de la exitosa serie de HBO Max “The Pitt”, ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People en su tradicional encuesta anual. La elección sorprendió, siendo apenas el tercer elegido de más de 50 años en la última década, aunque cimienta una tendencia: las mujeres los prefieren maduros.

A Wyle lo eligieron por “su intensidad cautivadora” y su “aspecto de galán de cine”, según explica la propia revista, pero está claro que cada época tiene su gusto: si bien Wyle sucede en el trono a Jonathan Bailey, de 37 años, venían de ganar John Krasinski (45) y Patrick Dempsey (57), galanes que peinan canas y tienen un estilo clásico.

Wyle, protagonista de la serie “The Pitt”, confesó en una entrevista con la publicación al conocer el reconocimiento que “no podía creerlo”. “Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así”, agregó.

“Afortunadamente, (su esposa) Sara, de 46 años, logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los requisitos para el título”, explica la revista.

“Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados”, dijo él. “Así que pensé: ‘Bueno, si tú lo dices…’”.

Wyle se dio a conocer ante el público televisivo como el estudiante de medicina y, posteriormente, médico John Carter en la serie “ER”, que lanzó a otro elegido por la revista, George Clooney, el más sexy en dos ocasiones, 1997 y 2006. Por su trabajo obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión de la serie. Ahora, Wyle ha regresado de nuevo al mundo hospitalario, ahora como médico adjunto, en el papel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch, en “The Pitt”, que le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, así como dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026. La tercera temporada de este exitoso drama médico tiene previsto su estreno en enero de 2027.