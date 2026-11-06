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La finca discutida

Magnate del vino: el otro costado de Brad Pitt

Por Redacción

¿Alguna vez te preguntaste por qué el foco de la pelea entre Brad Pitt y Angelina Jolie estuvo puesto en un viñedo? Bueno, es que Brad no solo hace películas: también hace vino, y del bueno. Château Miraval, la finca de 500 hectáreas en Correns, en la Provenza francesa, que le costó cerca de 60 millones de dólares, es hoy un emporio vitivinícola libre de herbicidas, pesticidas y químicos sintéticos. Asociado con los Perrin, viticultores de larga tradición, el actor se metió en todo, desde la elaboración hasta el diseño de las etiquetas. El primer rosado, cosecha 2012, agotó seis mil botellas online en cinco horas, y hoy la bodega vende millones por año.

Pero el castillo donde se casó con Angelina Jolie en 2014 fue también escenario de la guerra posterior: en 2021 ella vendió su mitad, sin consultarlo, a una filial del grupo del magnate ruso Yuri Shefler, el del vodka Stoli, y le dejó de regalo un socio que él no eligió. Pitt la demandó en 2022 y la pelea, con fallos para uno y otro lado, sigue abierta.

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