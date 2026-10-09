Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto: "Vivimos vidas muy complicadas"

Maia Reficco rompió el silenció en las últimas horas para confirmar su ruptura sentimental con Franco Colapinto y explicó con detalles las razones que llevaron a que la pareja llegase a su fin.

“Yo estoy muy bien. Fran y yo no estamos más juntos. Le deseo lo mejor, lo quiero mucho, así que todo bien”, reveló en declaraciones con el medio Puro Show.

Consultada sobre las razones que llevaron a que el vínculo se cortara, la actriz explicó lo siguiente: “Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”.

Si bien todo el tiempo se expresó simpática, Reficco fue tajante al responder que “no creo” que haya posibilidad de reconciliación con el piloto argentino en el corto plazo.

En ese marco, la actriz de Broadway se negó a revelar una fecha exacta de separación, aunque dejó en claro que lo que Colapinto haga no es asunto suyo, ya que se encuentra soltero.

Sobre los "me gustas" que el joven de Pilar dejaba en los posteos de la modelo Sofía Solá, hija de Maru Botana, expresó: "Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”.

“Es una persona que amé mucho, pero no tengo nada que agregar”, sentenció.

La pareja habría atravesado un breve distanciamiento a principios de julio, que posteriormente recompusieron cuando fueron vistos nuevamente juntos y acaramelados a mediados de agosto, durante una de las carreras que el piloto disputó en Ámsterdam. El inicio del romance habría sido a principios de marzo y se hizo viral cuando Reficco acompañó al piloto durante el Gran Premio de Miami.