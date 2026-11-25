A cinco meses de su debut en LN+ de la mano de “Mañana mías” junto a Robertito Funes Ugarte, la periodista Cecilia Insinga anunció que será desvinculada de la señal.

La mujer de Diego Brancatelli rompió el silencio luego de que Jorge Rial contara que su programa sería levantado de la grilla. Lo curioso del caso es que, tal como informó el ex “Intrusos”, a su compañero, el polémico Robertito, lo reubicarán pero no a ella.

“Me cuentan que Cecilia Insinga, que dejó TN después de muchos años y apostó por LN+, no era la voz que querían... Luis Majul pidió su cabeza, entre otros, porque las preguntas de ella incomodaban a alguien del poder. Lamentablemente, va a quedar afuera de la programación”, tiró, picante, Jorge Rial.

Ante el caos que desató la versión, la propia protagonista rompió el silencio. “Les quería contar que a partir del 31 de diciembre no voy a estar más en LN+. Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros, así que no se quedan sin trabajo”, comenzó relatando. Y lamentó: “A la única que no reubican es a mí. Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo, porque en realidad yo no doy opinión, no doy información, puede haber molestado”.

Además, la conductora explicó que el motivo del levantamiento no es la falta de rating porque el producto se mantuvo en los rangos normales del canal. Y, en ese punto, manifestó con bronca: “Inexplicable, inentendible. Enojada, sí, obvio, triste. Me divertí, aprendí, me frustré, me enojé por algunas cuestiones que no funcionaron y me dolieron muchísimo”.

Pensando en el porvenir, dijo que seguirá con otras propuestas aunque no disimuló su tristeza. “Me duele, sí, la forma en que se termina porque creo haber dado todo profesionalmente y que me respondan de esta manera cuando uno dio todo, sin ningún tipo de explicación...”, lamentó en sus redes sociales.

“Bueno, tal vez ahí está la explicación. Ellos sabían a quién contrataban, sabían quién era yo y cómo pienso. Y las preguntas siempre las hago desde el sentido común y la honestidad intelectual”, afirmó.

“A partir del 31 de diciembre buscaremos trabajo. Lo digo con tristeza, pero con la frente alta y con mucho profesionalismo, y mucho para aprender acerca de las decisiones que tomamos”, concluyó.