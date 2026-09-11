Malena Rolón: “Lo importante en una comedia es que tenga verdad”

El teatro independiente vuelve a apostar por la diversidad de historias y personajes con el Ciclo de Obras Cortas que se desarrolla en la Ciudad bajo la dirección de Lorena Velázquez. La propuesta reúne distintas comedias en una misma jornada y permite que el público transite por universos completamente diferentes en pocas horas.

Entre las actrices que forman parte de esta experiencia está Malena Rolón, quien participa de “Match Fake” y “¡Es tu culpa!”, dos obras que integran la programación de esta noche, a las 20:30, en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24.

Para Rolón, una de las particularidades más atractivas de este formato está justamente en la posibilidad de moverse entre diferentes historias, personajes y compañeros de escena. “Me atrajo la posibilidad de hacer teatro más dinámico, porque hay un universo de personajes, distintas obras e historias, conocés gente en los camarines, que es otro universo”, contó.

La actriz también destacó el vínculo con el equipo que lleva adelante el ciclo de humor. “Me divierten mucho las obras que estoy haciendo, a Lore la adoro y también son obras que hago con amigos y gente súper talentosa, así que es muy divertido”, aseguró en diálogo con EL DIA.

El desafío de cambiar de personaje en minutos

Uno de los grandes atractivos, pero también de los mayores desafíos, es la posibilidad de participar de dos obras durante la misma jornada. Para Rolón, lejos de ser un obstáculo, se trata de una oportunidad para explorar diferentes registros. “Hacer dos obras el mismo día es muy divertido y me parece un desafío hermoso. Las energías son muy distintas, pero está buenísimo, me permite jugar muchísimo y de eso se trata la actuación”, explicó.

En ese sentido, reconoció que el trabajo exige una gran capacidad para cambiar rápidamente de estado: “Es divertido y además un desafío, el poder entrar y salir tan rápido de cada personaje”.

Su manera de acercarse a esos personajes también tiene relación con su historia familiar. Malena, hija del afamado psicólogo Gabriel Rolón, contó que al tener dos padres psicólogos los vínculos y las conductas humanas eran temas habituales de conversación. “Desde muy chica yo tengo curiosidad sobre las historias, las vidas y hay algo del no juzgar que siento que es muy interesante y me sirve muchísimo para actuar”, señaló.

Para la actriz, esa mirada se transformó en una herramienta a la hora de construir personajes. “Voy a entender que esto sucede por algo, como una investigación”, explicó, y consideró que esa capacidad de observación es algo que desarrolló desde pequeña.

La verdad detrás del humor

El Ciclo de Obras Cortas propone diferentes formas de abordar la comedia, desde situaciones vinculadas con las relaciones de pareja hasta conflictos familiares, encuentros virtuales y hasta una Tierra que decide comenzar terapia.

Para Rolón, detrás de una buena comedia tiene que existir algo más que el simple objetivo de provocar una risa. “Lorena es lo más, la creadora del ciclo y la que creó las obras. Ella siempre va con una propuesta clara, pero está abierta a las propuestas de otros, es algo que se va construyendo entre todos”, destacó y definió cuál es, desde su mirada, uno de los secretos fundamentales del género: “Lo importante a la hora de contar una comedia es que tenga verdad”.

“Está bueno poder reconocer algo en uno y ver en dónde te atraviesa eso que se está contando, que tiene sentido, que los personajes están pasando por estados, que tienen deseos y conflictos, y que el humor aparezca por consecuencia de eso”, sostuvo.

El Ciclo de Obras Cortas propone diferentes formas de abordar la comedia