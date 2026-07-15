"Mami, te amo": el emotivo Congelados de Sol en Gran Hermano con la visita de su hermana Noelia hizo llorar a toda la casa

La gala de Gran Hermano Generación Dorada de este martes volvió a regalar uno de los momentos más emotivos del reality. La protagonista fue Sol, quien recibió la inesperada visita de Noelia, su hermana, durante el tradicional Congelados y no pudo contener las lágrimas.

Mientras el resto de los participantes permanecía inmóvil respetando la consigna del juego, Noelia ingresó a la casa para abrazar a Sol y transmitirle tranquilidad en un momento clave de la competencia.

Noelia emocionó a Sol con un mensaje inolvidable

La escena alcanzó su punto más conmovedor cuando, antes de despedirse, Noelia le dijo: "Mami, te amo", una frase que quebró por completo a Sol y generó una profunda emoción entre quienes seguían la transmisión.

La participante no pudo ocultar las lágrimas mientras escuchaba a su hermana, en una visita que buscó darle fuerzas para afrontar las últimas semanas dentro de la casa.

Otro Congelados cargado de emoción

El ingreso de Noelia volvió a demostrar por qué el Congelados es una de las dinámicas más esperadas de Gran Hermano. Aunque los jugadores deben permanecer inmóviles y en silencio, las visitas de familiares suelen convertirse en algunos de los momentos más emotivos de cada edición. La reacción de Sol también impactó a sus compañeros, que, pese a no poder moverse, dejaron ver la emoción que les provocó la escena.

Como suele ocurrir con los momentos más fuertes del reality de Telefe, el video del ingreso de Noelia se viralizó rápidamente en las redes sociales. Miles de usuarios destacaron la emoción del reencuentro entre las hermanas y coincidieron en que fue uno de los Congelados más conmovedores de la temporada, con la frase "Mami, te amo" como el instante más recordado de la noche.