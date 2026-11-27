El amor, sus fantasías, sus contradicciones y los límites que impone sobre la propia vida son algunos de los interrogantes que atraviesan “Manual (drama en tres audios)”, la nueva obra de la dramaturga Josefina Barcellandi, que llegará a escena con la actuación de Carolina Viturro. El unipersonal, escrito y dirigido por Barcellandi, tendrá funciones el domingo, a las 20, y el 10 de diciembre, a las 21, en teatro Dynamo, 17 esquina 68.

La pieza propone acercarse a la intimidad de una mujer que intenta romper con la circularidad de su existencia y revisar aquellas estructuras que muchas veces se incorporan sin cuestionamientos. En el centro de la historia está Cecilia, una ceramista amateur, madre y esposa, que desde el garaje de su casa convertido en taller busca una salida a una vida que parece haber quedado atrapada en un mismo movimiento.

A través de tres audios, la protagonista construye un relato en primera persona que expone sus pensamientos, sus deseos y las contradicciones que aparecen cuando el amor se convierte en una experiencia capaz de alterar la percepción de la realidad.

“El enamorado se convierte en un monologuista”

La utilización de los audios como recurso narrativo no es casual. Barcellandi encontró allí una forma de representar la intensidad de los relatos que surgen cuando alguien está enamorado, esa necesidad de hablar, contar y compartir lo que le sucede, incluso sin esperar una respuesta.

“Entiendo que en algún punto el enamorado se convierte en un monologuista, su relato se convierte en un monólogo, que poco importa lo que pueda la persona que escucha aportar a eso”, explicó la autora en diálogo con EL DIA.

En esa dinámica, la comunicación pierde su carácter de intercambio para transformarse en una descarga emocional. Quien está atravesado por el amor necesita sacar aquello que siente, darle forma a sus pensamientos y compartir su propia versión de los acontecimientos, muchas veces atravesada por la fantasía y las idealizaciones.

“Necesita tirar esa información al universo, necesita sacarla de sí para convidar eso que le está pasando y lo hace con todos sus adornos y con toda su deformación de la realidad”, reflexionó Barcellandi sobre el mecanismo que inspiró la construcción de la obra. Así, “Manual (drama en tres audios)” se mueve entre lo íntimo y lo absurdo, entre aquello que una persona siente y las formas en que ese sentimiento puede modificar su mirada sobre el mundo.

En este sentido, la protagonista de la obra es una mujer que se encuentra atravesada por diferentes roles y expectativas. Su condición de esposa, madre y mujer convive con una búsqueda personal que parece postergada, mientras el deseo irrumpe y pone en tensión todo aquello que hasta entonces parecía establecido.

Barcellandi busca que la historia no quede únicamente en la experiencia de Cecilia, sino que funcione como una invitación a revisar las propias decisiones, las frustraciones y las estructuras que condicionan la vida cotidiana.

“Me gustaría que cada uno pueda reflexionar sobre su propia situación y su búsqueda, también del deseo, del espacio que se le da al amor, cómo se conserva ese amor, cómo se lo cuida”, sostuvo.

La dramaturga también pone el foco en las expectativas sociales que pesan especialmente sobre las mujeres y en la sensación de fracaso que puede aparecer cuando la realidad no coincide con los modelos que se espera cumplir. “Quizás reflexionar un poco sobre los mandatos, sobre las estructuras que uno adopta sin cuestionar, quizás sobre la sensación de frustración o de fracaso que también es muy condicionada por esta expectativa social, sobre todo en el rol de la mujer”, señaló en la charla con este medio.

La obra plantea, además, una pregunta sobre la posibilidad de salir de los círculos que parecen predeterminados y encontrar una manera propia de habitar el deseo. “Cuán rebelde puede llegar a ser una para romper un poco el formato”, sintetizó Barcellandi sobre uno de los interrogantes que espera dejar resonando entre los espectadores.

Una creación compartida

Aunque la dramaturgia y la dirección están a cargo de Josefina, el trabajo con Carolina Viturro ocupa un lugar fundamental en la construcción de “Manual (drama en tres audios)”. La actriz, que también es ceramista y profesora de expresión corporal, fue elegida desde el comienzo para encarnar a Cecilia.

“Cuando yo escribí la obra siempre pensé en escribirla para ella”, contó la dramaturga, quien destacó la versatilidad de Viturro y la conexión entre su formación artística y las características del personaje.

La obra propone revisar las estructuras que a veces se incorporan sin cuestionamientos

La puesta, que cuenta con la iluminación de Federico Genovés y la producción musical y diseño gráfico de Donato Di francesco, fue resultado de un proceso de trabajo de aproximadamente un año, en el que las propuestas de dirección se transformaron a partir del cuerpo, la mirada y las devoluciones de la actriz. “Fue todo una dinámica de ida y vuelta. Yo se la proponía, ella lo pasaba por el cuerpo y, si había algo que le cerraba, me lo mostraba. Si sentía algo inorgánico, proponía otra manera de hacerlo”, recordó.

El estreno en la Ciudad también tiene un significado especial para las artistas. Ambas fueron criadas en pueblos y encontraron en La Plata parte de su formación y recorrido artístico. Por eso, presentar la obra en el lugar donde viven representa una forma de pertenencia y de devolución.

La dramaturga, que se formó en talleres de escritura con Mauricio Kartun e Ignacio Apolo y participó de ciclos de Teatro por la Identidad, considera que la pieza se termina de construir cuando llega a escena. “Con eso que vuelve cuando se está haciendo y la actriz lo puede tomar y retroalimentarse”, explicó.

“Me gustaría que pudieran reflexionar sobre su situación y su búsqueda”, dijo la autora