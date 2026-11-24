Hay películas que se miran y películas que se estudian. “La forma que piensa”, de Marcelo Gálvez, pide las dos cosas a la vez, y tiene sus motivos: es, literalmente, una tesis. “Es la parte creativa de la tesis doctoral que hice estudiando la narrativa de las películas de la vieja Escuela de Cine de la universidad”, explica el realizador platense, que durante años investigó las formas narrativas de los films producidos en la Escuela de Cinematografía de la UNLP entre 1955 y 1978. En ese recorrido, cuenta, “surgió la posibilidad de estudiar la filmografía de Carlos Vallina, una figura fundamental del ámbito cinematográfico platense”. De ahí salió esta película difícil de encasillar, que el Fesaalp proyecta esta martes (a las 18, en el Pasaje Dardo Rocha, con entrada gratuita).

“La forma que piensa” es un filme de metraje encontrado, una biofilmografía de Vallina armada con fragmentos de sus propias películas, filmadas en Super 8, en 16 milímetros y en video analógico, y con material del archivo de la vieja Escuela. Gálvez la define como “una película de películas”. Sobre esas imágenes, una voz narra lo que el Chino (así lo conoce todo el mundo) le fue contando en años de charlas, y el film se vuelve un ensayo sobre Vallina, pero también sobre el cine y sobre el cine de aquellos años: sus rituales cotidianos, su pasión por las películas, sus publicaciones, sus hábitos de espectador, su visión del mundo y de la política.

Para quien no lo tenga en el radar, cosa difícil si pasó por las facultades de Artes o de Periodismo de la UNLP, Carlos Alberto Vallina se formó en la Escuela de Cinematografía platense y fue uno de los directores, junto a Diego Eijo, Eduardo Giorello, Ricardo Moretti, Alfredo Oroz y Silvia Vega, de “Informes y testimonios. La tortura política en la Argentina, 1966-1972” (1973), uno de los primeros films sobre derechos humanos del cine argentino. Docente cesanteado, fue después uno de los motores de la reapertura de la carrera de cine, que la última dictadura intervino y cerró en 1978 y que recién volvió a abrir sus puertas en 1993. Hoy es profesor emérito de la UNLP y, para varias generaciones, bastante más que un docente. “Es un tipo con una oralidad deslumbrante. Lo decimos todos los que fuimos sus alumnos, tanto en la carrera de cine como en la Facultad de Periodismo: es un profesor de profesores”, dice Gálvez, que además es su amigo. “Desde algún lugar, la película es también un homenaje a él, a su trabajo, a su arte, a su coherencia, a su generosidad”.

La película es, también, la última estación de un largo trabajo de rescate. Durante años se creyó perdida la producción de la vieja Escuela, hasta que, con la reapertura, aparecieron decenas de latas en un armario. Desde entonces, primero con el Seminario de Mediateca que impulsó Fernando Martín Peña y después con el Movimiento Audiovisual Platense (MAP), el colectivo de docentes y realizadores que integra Gálvez, ese archivo fue volviendo a la luz. Para esta película hubo que ir todavía más allá: buena parte de la obra de Vallina, sobre todo la que filmó en Super 8 en los años 80, no estaba digitalizada, y un grupo formado por Peña, el realizador Martín Bastida, el propio Vallina y Gálvez bancó su pasaje a 4K. El resultado es un corpus de texturas muy distintas entre sí, con los huecos inevitables de cualquier archivo.

Para coser todo eso, Gálvez eligió la forma del ensayo: hay un narrador a la manera de Chris Marker, aparecen los números de las películas de Jonas Mekas, hay lucubraciones sobre la forma con algo de Godard. Nada de eso es capricho cinéfilo. El cine de Vallina, explica, es un cine brechtiano, que muestra sus costuras para despertar la conciencia crítica del espectador, y la película intenta hablarle en su mismo idioma. De ahí el título, y de ahí también la hipótesis que atraviesa la tesis y el film, y que Gálvez sostiene sin vueltas: que la modernidad del cine argentino nació en la Escuela de Cine de La Plata.

"Esta es una película cien por ciento universitaria desde su concepción", dice Gálvez en diálogo con EL DIA. "Las películas que la componen, o las partes de películas que la componen, fueron producidas en el marco de la universidad. Narra la biofilmografía de un gran exponente de la universidad, porque Carlos es profesor emérito. Y fueron pensadas y digitalizadas en el marco de una investigación universitaria para un doctorado en Artes. Me parece que está bueno empezar a pensar que La Plata es una ciudad donde se produce cine desde una concepción universitaria, por la enorme contribución que hace la carrera de cine a la producción audiovisual. Y es un cine con características particulares, porque es un cine que piensa la forma. Ahí está también el nombre de la película, que remite a esta forma del ensayo audiovisual: 'La forma que piensa' son, en parte, las películas que se gestan en este universo que compone la Facultad de Artes, los productores y directores que salimos de ahí o damos clases ahí, y los alumnos que van a tomar clases".

- Vos venís trabajando hace bastante con el material de la Escuela de Cine. ¿Cómo se convirtió eso en una película sobre Carlos Vallina, o sobre sus películas?

- Empecé a perfilar la idea de mi tesis y vi que las obras de Carlos ubicaban mi hipótesis en el lugar correcto, porque tienen un estilo muy particular, no solo las películas que dirigió solo, sino también las que hizo de manera colectiva. Tienen un perfil brechtiano, que apela a la reflexividad en la narrativa, muy cruzado con elementos de las distintas épocas en las que filmó. Entonces le propuse hacer una película sobre sus películas, y eso llevó varios años. Con Carlos nos reunimos frecuentemente, somos amigos, y la película fue tomando distintas formas hasta que terminó adquiriendo esta versión, que es una especie de narrador que narra lo que le contó el Chino. En el medio del proceso nos encontramos con que varias de sus películas no estaban digitalizadas, sobre todo las que produjo en Super 8 en la década del 80. Así que armamos un grupo y, con la colaboración de Fernando Martín Peña, de Martín Bastida, del propio Chino y la mía, bancamos la digitalización en 4K. Esas películas, junto con las antiguas del archivo de la Escuela de Cinematografía, conforman el corpus de films que habitan adentro de esta otra película de películas.

- Me parece interesante que hayas tenido que recuperar más material del que ya venías recuperando. Es trabajar con algo, no sé si incompleto, pero sí elusivo, casi fantasma: películas que están, otras que quizás no, alguna mal conservada. Una filmografía que está y no está a la vez.

- Claro, hay que adaptarse a lo posible. Hice una selección de películas que están en mayor o menor calidad, porque los procesos de digitalización no fueron todos iguales. Las de la primera etapa, las de los 70, como “Informes y testimonios”, venían de video analógico; las otras tienen otra calidad; y había algunas que él había producido en video que no teníamos, así que decidí hacer foco específicamente en las que sí estaban. Es como jugar con un queso agujereado: en un archivo siempre hay algo que te falta. Entonces tenés que adaptarte a eso, a los sentidos incompletos, a cosas que vos ves y que el otro no ve, a distancias de época, a pensamientos distintos. En los 60 el mundo era uno, en los 70 casi que viró hacia otro, y en los 80 y en los 90 también, vista la realidad política argentina. Esas películas habitan épocas muy diferentes entre sí, y en la estructura de la película, casi dejándome llevar por la corriente, aparece también una línea de acción que te lleva a habitar esos distintos momentos de la historia argentina.

- ¿Qué es lo que te atrapa de meterte con películas de archivo?

- Es una tarea apasionante, la de meterse con películas de archivo, tratar de encontrarles significado, jugar del otro lado. Yo había trabajado con archivos, con las fotografías de Martín Barrios, con la imagen estática, pero acá aparece otra cosa: un fotograma de película te habilita una serie de indicios de época que es extraordinaria, y si los podés ver digitalizados en 4K, que es una calidad casi fotográfica, mucho más. No está lo suficientemente valorada la imagen cinematográfica como documento histórico. Para mí no era eso lo central, porque no soy historiador, solo me interesa la historia, pero hay algo ahí que te aviva a seguir. Nos pasó con los compañeros del Movimiento Audiovisual Platense en la primera etapa de digitalización de las películas de la vieja Escuela de Cine: cuando fuimos al Museo del Cine, en Buenos Aires, a hacer los primeros telecinados, poníamos las latas sin saber exactamente qué había adentro, y esas imágenes que se te aparecen así, mágicamente, trayendo acciones que pasaron hace medio siglo, son muy fuertes. Me hace acordar a la escena final de “Cinema Paradiso”, esa secuencia tan icónica de los fotogramas. Algo hay ahí, con el juego del tiempo, con la dimensión del tiempo humano, que es muy interesante. Ese fue también el motor para meterme durante tanto tiempo en esta investigación.

- Hablabas del poder que tienen esas imágenes del pasado. Entrando en las decisiones formales: digitalizás un montón de material que aparece en pantalla, pero con la marca del tiempo. Me da la sensación de que no vivís como un pesar que la imagen aparezca rota, sino casi como un valor.

- Sí, es como si fuera un valor arqueológico. Hay algo de eso, del descubrir o del redescubrir, de ir sobre los pasos de otros cineastas, actores, actrices, actores sociales que hicieron y pensaron cosas, y vos los estás viendo ahí y los tenés que resignificar. Yendo contra el criterio, pongámosle, del cine industrial, de ese intento renovador permanente, de ese perfeccionamiento cada vez más abrumador de la imagen (la digitalización en las últimas décadas, la inteligencia artificial ahora), por detrás de todo eso y sobre los márgenes, la riqueza que te entregan estas imágenes es para mí potencialmente superior, porque habilitan otras capas de sentido. Por supuesto que es una cuestión subjetiva, tiene que ver con el amor hacia la imagen cinematográfica, la imagen en sí misma, y los sonidos. Pero ocurre eso.

- ¿De dónde viene cada una de esas texturas?

- Había películas rodadas en 16 milímetros, en blanco y negro, y llevadas a video en la década del 90. Es el caso del Seminario de Mediateca que hizo Peña en la carrera de cine, cuando yo era alumno. Parecía que las películas estaban todas perdidas, y cuando se reabre la carrera, en 1993, a Vallina le dicen: “Mire, venga, que acá en el armario está lleno de películas”. Van y ven que había decenas de películas de lo que se había producido en los 60 y los 70. Entonces Vallina, que había luchado mucho por la reapertura de la carrera, que fue uno de sus bastiones, si no uno de los personajes más importantes de ese proceso, llama a Fernando Martín Peña, en ese momento un historiador incipiente, y le sugiere armar el Seminario de Mediateca. ¿Qué hacía Peña? Se llevaba algunas películas a Buenos Aires, hacía un transfer a VHS y nos traía los VHS para que las miráramos y, a partir de eso, hiciéramos informes, para que no se perdiera información. Entrevistábamos a los profesores de aquella época y se hacía un puente generacional: no nos olvidemos de que la carrera estuvo cerrada por la dictadura durante más de una década. Parte del archivo viene de ahí, de esa digitalización analógica. Otra parte es el trabajo realizado por el Movimiento Audiovisual Platense. Había también algunos telecinados directos en moviola, y otros materiales eran las digitalizaciones en 4K que hicimos durante la investigación que llevó a la película. Todas esas texturas hay que unirlas de alguna forma, hay que darles un presente. Y ahí aparece la figura de una especie de narrador francés, a lo Chris Marker; aparecen los números de Jonas Mekas en sus películas, o derivaciones sobre la forma y lucubraciones medio godardianas, como una especie de homenaje a un tipo de cine. Porque, como te decía al principio, el cine de Carlos Vallina es un cine que intenta despertar la conciencia crítica del espectador, un cine brechtiano, que te muestra la forma y te hace pensar cómo se construye o se narra aquello que se narra. En ese punto, la película y la tesis dialogan desde la forma, con la idea de que la modernidad en el cine argentino nació en la Escuela de Cine de La Plata. Hay una innumerable cantidad de elementos para afirmarlo, que no te podría desarrollar ahora porque sería demasiado extenso, pero la película es también un diálogo con esa hipótesis.

