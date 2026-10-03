Marcelo Tinelli recordó el conflicto judicial con el padre de Tini Stoessel: “Fue una pena”

En medio de la polémica familiar que envuelve a Tini, Marcelo Tinelli rememoró su histórico enfrentamiento con Alejandro Stoessel y se refirió a la canción que sacó la cantante en 2024 llamada “Ángel”, donde hizo referencia a aquella pelea que terminó definiéndose en la Justicia.

“Nunca entendí bien por qué había pasado. A Ale lo quise mucho, fue con quien armamos Videomatch. Venía, hablábamos, trabajó conmigo y se fue. Hizo una demanda por algo que no pensaba igual. Lo habíamos hablado, nunca quise eso. Escalamos instancias judiciales, donde le tenés que entregar las cosas a un abogado, y fue una pena”, lamentó el histórico conductor en diálogo con LAM.

Cabe recordar que el conflicto entre Tinelli y Stoessel comenzó en 2008 tras la desvinculación de este último como productor de la empresa Ideas del Sur, y derivó en un extenso juicio por la propiedad intelectual, marca y regalías de la exitosa tira juvenil Patito Feo. El conductor terminó ganando en la Justicia en 2015 después de varios años de apelaciones por parte del padre de la artista.

En ese sentido, señaló que sus hijos mantienen una buena relación con Tini y su hermano Francisco a pesar del conflicto que mantuvo con Stoessel: “Fran es amigo de mi hijo Fran, Martina era amiga de Mica y Cande. Entiendo lo que le puede haber contado”.

Asimismo, Tinelli reveló cómo se enteró del tema que estrenó la cantante en 2024 donde se refería explícitamente al conflicto que mantuvo con el padre de Tini. “Mica y Cande me dicen el otro día: ‘Lo sacó al tema’, y yo le dije: ‘Está bien’. No lo había escuchado”, explicó.

El exconductor de VideoMatch hizo referencia al tema "Ángel", lanzado por la protagonista de Violetta, interpretado públicamente como un descargo contra Tinelli por el dolor y el impacto financiero que sufrió su familia a raíz de aquel juicio.

Finalmente, Tinelli le bajó el tono a la polémica y elogió la carrera de la exVioletta. “A mis hijas les dolió. A mí no. Hicieron un libro mío también. Lo malo, pero también hicieron lo bueno. Martina me parece una gran artista, las canciones las tengo en mi playlist”, concluyó.