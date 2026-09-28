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Margot Robbie cambió una escena para poder darle un beso a Brad Pitt

Por Redacción

Margot Robbie reveló en una entrevista con E! News que el beso entre su personaje y el de Brad Pitt en “Babylon” (2022), de Damien Chazelle, no estaba en el guion. En la película, ambientada en el Hollywood de los años 20 y el paso del cine mudo al sonoro, ella interpreta a Nellie LaRoy y Pitt a la estrella Jack Conrad. “¿Cuándo más tendré la oportunidad de besar a Brad Pitt? Voy a intentarlo”, pensó la actriz.

Entonces fue a ver al director con un argumento dramático: su personaje, le dijo, subiría y besaría al de Pitt. Chazelle no tardó en descubrir la verdadera motivación, y ella lo admitió sin rodeos. El realizador igual consideró que la escena funcionaba para los personajes y hasta le pidió hacerla otra vez. Consultada sobre cómo había sido besarlo, Robbie lo resumió con una sola palabra de aprobación. Sus dichos abrieron un debate: algunos la felicitaron y otros señalaron que, si un actor hubiera dicho lo mismo, se habría armado un escándalo.

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