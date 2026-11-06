María Becerra y La Joaqui, en la Marcha del Orgullo

La 35° Marcha del Orgullo 2026 se prepara para volver a copar las calles de Buenos Aires con una jornada de música, celebración y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, esta edición tendrá características especiales: el recorrido será más corto por el operativo de seguridad previsto ante la llegada del papa León XIV y la convocatoria estará atravesada por el repudio al reciente ataque transodiante contra trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo.

Bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, la movilización buscará convertir una vez más el espacio público en un escenario de visibilidad y lucha por la igualdad. En ese contexto, el comité organizador exigirá una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria, la declaración de la emergencia en salud sexual y la separación de las iglesias y el Estado.

También reclamará el esclarecimiento de los ataques y medidas concretas para prevenir nuevos hechos de violencia.

A diferencia de otras ediciones, la movilización no llegará hasta Plaza de Mayo. La concentración comenzará en la intersección de la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo, donde funcionará uno de los escenarios principales. Desde allí, alrededor de las 16, las columnas avanzarán hacia el Congreso Nacional, donde finalizará la jornada.

Entre las actividades de todo el día habrá feria de emprendedores y el Paseo de la Diversidad que abrirán a las 10 horas, mientras que los espectáculos comenzarán a las 11.

María Becerra y La Joaqui, entre las figuras musicales

La música tendrá un lugar central en la celebración. Entre los artistas confirmados se destacan María Becerra, La Joaqui, Six Sex, K4OS, Roze y Tita Print con un homenaje a Gilda. También participarán Martín Cirio y otros referentes de la escena musical y electrónica como Alan Fabulous, Fabián Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper, además de DJs y selecciones de la convocatoria “Tocá en la Marcha”.

La Joaqui será una de las figuras del primer escenario, mientras que María Becerra encabezará el cierre en el escenario del Congreso.

La movilización también contará con una carroza conjunta de Fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis. La propuesta reunirá a un referente de la noche porteña con una organización que trabaja por la inclusión y la ampliación de oportunidades educativas, laborales y sociales para las personas travestis, trans y no binarias.