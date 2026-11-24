Después de varios días de preocupación e incertidumbre, Mariana Fabbiani llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su esposo, el empresario y productor televisivo Mariano Chihade, quien recibió el alta médica tras ser sometido a una intervención quirúrgica cerebral en el Instituto Fleni. La conductora confirmó que su pareja ya se encuentra en su casa, acompañado por su familia y transitando una nueva etapa de recuperación.

La noticia llegó a través de las redes sociales de Fabbiani, quien decidió compartir públicamente cómo atravesaron estos días y agradecer el acompañamiento recibido. “¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados”, expresó en una de sus historias de Instagram.

La conductora también llevó tranquilidad sobre la evolución de su marido. “Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, aseguró.

Chihade había ingresado el martes a la sede Belgrano del Instituto Fleni para realizarse una serie de estudios programados, luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. Al día siguiente, miércoles, fue sometido a una operación que, según el parte médico difundido posteriormente, se desarrolló sin complicaciones.

La situación generó preocupación en el entorno familiar y profesional del productor, una figura de peso dentro de la industria televisiva argentina. Su internación se conoció, además, en medio de la controversia por la compra de Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre, una operación empresarial que había puesto nuevamente su nombre en el centro de la escena mediática.

Sin embargo, durante los últimos días, la atención de su círculo más cercano estuvo concentrada en su evolución médica. El alta hospitalaria marcó un paso importante en ese proceso, aunque la recuperación continuará en el ámbito familiar y bajo las indicaciones de los profesionales que estuvieron a cargo de su tratamiento.

En su mensaje, Fabbiani dedicó un reconocimiento especial a los médicos y enfermeros que acompañaron a su esposo durante la internación.

Más allá de la atención médica, la conductora puso el acento en la contención emocional que recibió la familia. Durante la internación, las muestras de afecto se multiplicaron entre amigos, colegas y seguidores, que hicieron llegar mensajes de aliento y buenos deseos.

“Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco”, expresó Fabbiani, visiblemente movilizada por el acompañamiento.

El mensaje dejó entrever la intensidad de los días que atravesó la familia y el alivio que significó el regreso de Chihade a su hogar. Sin ofrecer mayores precisiones sobre el diagnóstico ni los tiempos que demandará la rehabilitación, la conductora eligió transmitir optimismo y concentrarse en la recuperación de su esposo.

“Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, concluyó Fabbiani, con una frase que resumió el espíritu de esta nueva etapa, después de una intervención que mantuvo en vilo a su entorno más cercano.