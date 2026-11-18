La preocupación por la salud de Mariano Chihade generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Luego de que se conociera el parte médico que confirmó que el productor permanece internado en el Fleni y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica, su esposa, Mariana Fabbiani, rompió el silencio con un mensaje en las redes sociales.

La conductora eligió sus historias de Instagram para agradecer las numerosas muestras de cariño que recibió la familia en las últimas horas. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, expresó.

En el mismo mensaje, pidió acompañamiento y buenas energías para su marido. “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, agregó, junto a emojis de manos rezando y un corazón rojo.

Además, Fabbiani compartió una imagen de la Virgen María Desatanudos, una estampita religiosa a la que muchas personas recurren en momentos difíciles y ante situaciones complejas.

Qué dice el parte médico de Mariano Chihade

La información sobre el estado de salud del productor fue difundida el martes por el centro médico Fleni, donde permanece internado en la sede Belgrano.

Según el comunicado, Chihade ingresó para realizarse estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara previamente una “imagen nodular”.

“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, precisó la institución.

El parte, firmado por el director médico de la sede Belgrano, Hernán Cohen Arazi, llevó tranquilidad respecto de su estado general: “El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las características de la intervención ni sobre cuándo se llevará a cabo.

Quién es Mariano Chihade

Chihade es uno de los productores reconocidos de la televisión argentina. En 2005 fundó Mandarina Contenidos, compañía detrás de distintos ciclos de entretenimiento, ficción y actualidad.

Entre los programas vinculados con su productora aparecen LAM, DDM y SQP, además de la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez.