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Hay abuelas y después está Mariana Nannis: “La cigüeña te tira donde te tira, no tengo la culpa que mi nieta haya nacido en San Martín”

La exesposa de Claudio Caniggia causó indignación al opinar sobre el lugar de nacimiento de la pareja de su hijo Alexander

Por Redacción

En las últimas horas, Mariana Nannis quedó en el centro de la tormenta después de realizar polémicas declaraciones sobre su familia. En ese marco, apuntó directamente contra su nieta Venezia, hija de Alexander Caniggia, y emitió dichos xenófobos contra ella.

Al ser consultada sobre si discriminó a su nieta Venezia por el origen de su madre Melody Luz, respondió que ella no tenía la culpa de dónde nació cada uno. “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, dijo para referirse al barrio bonaerense donde nació la novia de su hijo.

El intercambio se produjo cuando Santiago Riva Roy y Pepe Ochoa le preguntaron en su programa de streaming a la exesposa de Claudio Paul Caniggia por las acusaciones de Melody, quien había señalado que su suegra tuvo una actitud racista con ella.

“Para mí la gente es buena o la gente es mala. Después vos tomalo como vos quieras”, contestó. Riva Roy no le dio margen: “Estás mencionando el origen. Para vos es menos persona alguien que por nacer en San Martín que vivir en Barcelona”.

Frente a ello, Nannis insistió en que no quiso decir eso, pero la frase ya estaba dicha. Pepe Ochoa, que hasta ese momento había acompañado la conversación, fue directo al cierre: “Lo que dijo de San Martín es repudiable”.

Horas más tarde, Melody Luz rompió el silencio y optó por la calma: “Qué se puede esperar de un burro más que una patada. No me sorprende, no me afecta, por suerte”.

“Nunca le hice nada. Siempre que ha podido dirigirse a mí ha sido con ataques, y si le pregunto qué le hice, no sé si me puede dar alguna respuesta. No voy a tener relación con ella, no me interesa. Y no me interesa que mi hija, que está en otro país y las veces que se ha dirigido a mí y a ella lo hizo feo, tenga que conocerla”, dejó en claro.

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