Este domingo, Mariano Chihade recibió el alta médica luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni. El productor, esposo de Mariana Fabbiani, dejó el sanatorio y continuará la recuperación en su domicilio particular.

“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, señaló el documento oficial que lleva la firma del doctor Hernán Cohen Arazi.

Luego de confirmar que el paciente dejaba la institución, el texto agregó: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.

La salud del creador de la productora Mandarina generó preocupación durante la última semana. Hasta el momento, ni la familia ni la institución dieron detalles acerca del procedimiento específico realizado ni precisiones sobre el diagnóstico que motivó la operación.

Chihade había ingresado al centro médico para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. En el parte que se conoció antes de la operación, la institución precisó que el productor estaba “clínicamente estable” y acompañado por su familia.

La compleja situación del marido de Mariana Fabbiani se dio a pocos días de que se oficializara la compra de Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre, propietario de Canal 9. Este hecho abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro de algunos de los programas más importantes de América.