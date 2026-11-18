El Instituto Fleni dio a conocer este miércoles el parte médico sobre la salud de Mariano Chihade y confirmó que el productor fue intervenido quirúrgicamente en su sede de Belgrano. Según el comunicado, la operación se desarrolló sin complicaciones y el paciente presenta una evolución favorable.

“La cirugía se desarrolló sin complicaciones”, indicó el parte firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede. Además, precisó que Chihade “se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.

El comunicado, fechado este 18 de noviembre, no brindó detalles sobre el tipo de intervención ni informó cuándo podría recibir el alta médica.

La internación del productor había trascendido el martes, cuando Mandarina Contenidos difundió un primer parte de Fleni. En ese momento, el centro médico informó que Chihade había ingresado para realizarse estudios programados a raíz de una imagen nodular detectada en una resonancia magnética cerebral.

El primer comunicado señalaba que se encontraba clínicamente estable y que sería sometido a una intervención quirúrgica, mientras se completaban los estudios y las evaluaciones correspondientes.

El mensaje de Mariana Fabbiani tras conocerse la internación

En medio de la preocupación por la salud de su marido, Mariana Fabbiani también se expresó a través de sus redes sociales y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora de DDM, el ciclo que se emite por América TV.

Luego, agregó: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, junto a emojis de manos en oración y un corazón. También compartió una imagen de la Virgen María Desatanudos.

Chihade y Fabbiani se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV, y tienen dos hijos, Matilda y Máximo.

El productor es uno de los responsables de Mandarina Contenidos, la compañía detrás de varios ciclos conducidos por Fabbiani, entre ellos El diario de Mariana, Mamushka y el actual DDM. En mayo de 2024, además, la productora lanzó el canal de streaming Bondi Live.

En el plano empresarial, semanas atrás se conoció el acuerdo por el cual Grupo Octubre adquiriría el 100% de Mandarina y Bondi Live. Como parte de esa operación, Chihade asumiría la dirección ejecutiva integral de El Nueve.

Por el momento, Fleni no informó nuevos detalles sobre su recuperación ni precisó los plazos estimados para el alta médica.