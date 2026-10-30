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Marixa Balli confesó la tensión que hay en MasterChef Celebrity con la Negra Vernaci

Por Redacción

Vale recordar que, la Negra Vernaci tuvo un comienzo un poco caótico en MasterChef Celebrity, enfrentándose tanto a compañeros como jurados.

Pero, con el paso de los programas pudo acomodarse y encontrar un lugar, alejado del de "villana".

Allí, Marixa Balli reveló que, a pesar de eso, no tiene tan buena onda fuera de las cámaras.

Balli es la notera del detrás de escena de MasterChef Celebrity para Cortá por Lozano, en ese contexto, habla con todos los participantes. "Sabemos que a la Negra no hay que hacerle notas porque no quiere", lanzó la bailarina.

Así, según Marixa, es el canal quien le pide hacerle notas a los participantes de MasterChef Celebrity porque le sirve tanto al programa como a los propios famosos. "Después veo que sale y le da notas a todos los programas. No creo que sea personal conmigo porque nos llevamos bien. No sé por dónde pasa", reveló Balli.

Entonces, Marixa aseguró: "Me ve y me ladra". Igualmente, destacó que la admira y la quiere mucho porque se cruzaban en la radio cuando ambas estaban en la POP.

En ese sentido, Balli relató una situación incómoda que pasó con ella, cuando se le acercó con el micrófono para entrevistar a otro participante que estaba ahí: "Me gritó: 'A mí no me vas a hacer una nota'. Yo me puse firme y le dije: 'Negra, yo te dije que no lo pensaba hacer'".

“Ella se enoja y me pareció gracioso porque yo tengo palabra. A nadie le caigo con la cámara abierta, siempre voy con respeto o lo hace un productor”, aseguró Marixa Balli. “Me molesta que me griten, yo no soy mala leche ni una mina que te va a hacer la contra”, cerró la bailarina.

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