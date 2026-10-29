Marky Ramone y su banda Blitzkrieg vuelve a La Plata

Marky Ramone regresará a la Ciudad junto a su banda Blitzkrieg para presentar en vivo “Una noche en Buenos Aires”, su nuevo álbum en vinilo. La cita será el miércoles 5 de mayo, a las 20, en el Teatro Ópera.

El disco que presentarán inmortaliza el concierto que la banda brindó en marzo de 2025 y captura la intensidad de aquella noche, junto con el vínculo inquebrantable entre los músicos y una audiencia que mantiene viva la llama del punk generación tras generación.