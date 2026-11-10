Marta Fort, sobre su mamá “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

“No podés extrañar algo que no te enseñaron”. Con esa contundente frase, Marta Fort explicó por qué nunca sintió la necesidad de tener una madre y sorprendió al hablar abiertamente sobre su particular historia familiar. La hija del recordado empresario Ricardo Fort reflexionó sobre su crianza, el vínculo con su padre y el papel fundamental que tuvo Gustavo Martínez durante su infancia.

La joven, de 22 años, abordó el tema durante una entrevista con Grego Rossello en el ciclo “Ferné con Grego”, de Streams Telefe, donde respondió a una pregunta que, según contó, le hicieron innumerables veces: cómo fue crecer sin una mamá.

Marta nació el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su hermano mellizo Felipe, mediante un procedimiento de gestación subrogada al que recurrió Ricardo Fort para convertirse en padre.

Lejos de considerar aquella situación como una carencia, aseguró que siempre comprendió cómo estaba conformada su familia y que nunca experimentó esa ausencia como algo doloroso.

“Yo aprendí primero lo que es una pareja gay. Aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal”, explicó, al recordar que desde pequeña naturalizó una estructura familiar diferente de la tradicional.

Durante la entrevista también reveló una situación que vivió con Gustavo Martínez, quien fue pareja de Ricardo Fort, padrino de los mellizos y una figura central en su crianza.

Según relató, su padre la alentaba a decir que tenía dos papás, en referencia a él y a Gustavo. Sin embargo, Martínez tenía una mirada diferente y le pidió que evitara presentarlo de esa manera frente a otras personas, especialmente en el colegio.

El motivo no era el rechazo a ese vínculo, sino el temor a que la niña sufriera burlas por parte de sus compañeros. Marta recordó que aquella conversación ocurrió cuando todavía existían fuertes prejuicios sobre las familias homoparentales.

“Él quería que zafara del bullying”, explicó, al interpretar retrospectivamente la preocupación de quien también fue su tutor después de la muerte de Ricardo Fort, ocurrida en noviembre de 2013, cuando los mellizos tenían apenas nueve años.