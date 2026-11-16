Martín Cirio dijo que se va a meter en política, y luego dio marcha atrás: “Era bait”

El influencer Martín Cirio sorprendió al público durante su espectáculo “La Noche de Martina 2”, donde anunció que tenía intenciones de ingresar a la política y presentarse como candidato a diputado.

Sin embargo, horas después publicó una historia en sus redes sociales con un mensaje que abrió interrogantes sobre sus declaraciones: “Era bait”.

Durante su intervención, Cirio explicó que su interés por distintas causas sociales, su participación en marchas y la difusión de información lo llevaron a pensar en dar un paso más.

“Estoy comprometido con algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, estoy informando. Y la verdad que me interesa mucho”, expresó antes de revelar su supuesto proyecto político.

“Me voy a meter en política. No voy a arrancar desde arriba, no voy a postularme a presidente. Voy a arrancar desde abajo, en la política. Me voy a postular como diputado”, aseguró ante los espectadores.