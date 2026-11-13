Martín Fierro de Cable 2026: la alfombra roja, looks, fotos y todos los detalles  

La gala de los Martín Fierro de Cable 2026 tuvo su brillo.

Se transmitió por A24 y fue conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La noche abarcó 35 categorías diferentes que distinguen el trabajo del año 2025 en espectáculos, actualidad, política y deporte.

TN lidera las nominaciones con 22, A24 le sigue con 21, luego C5N con 12 y Crónica TV, 11.

Allí, desde las 19:30, la alfombra roja, conducida por Guido Záffora y Paula Varela, recibió a todas las figuras que mostraron sus looks, glamour y felicidad por la oportunidad de estar ahí.

Desde el presidente de APTRA, Luis Ventura, hasta los conductora, Marina Calabró y Sergio Lapegüe, los famosos posaron frente a las cámaras en la previa a la gala realizada en el salón Goldencenter.