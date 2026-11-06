Martín Fierro de Cable 2026: se conocieron los nominados

La cuenta regresiva para una nueva entrega de los Martín Fierro de Cable ya comenzó. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció oficialmente las nominaciones de la edición 2026, que reconocerá a los programas, conductores, periodistas y equipos que se destacaron durante 2025 en las señales de televisión por cable.
La ceremonia se realizará el próximo jueves 12 de noviembre y tendrá como conductores a Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La gala será transmitida por A24 y reunirá a las principales figuras de la televisión argentina, en una noche que promete emociones, reconocimientos y la habitual expectativa por conocer a los ganadores.
Marina Calabró y Sergio Lapegüe serán los conductores de la ceremonia
La competencia abarcará 35 categorías, con propuestas que van desde los programas periodísticos y los noticieros hasta los ciclos deportivos, culturales, musicales, gastronómicos e infantiles. También habrá distinciones individuales para conductores, cronistas, panelistas y columnistas.
Las figuras y los programas que buscarán quedarse con una estatuilla
Uno de los rubros que concentra mayor atención es el de programa Periodístico, donde competirán Argenzuela, conducido por Jorge Rial en C5N; ¿La ves?, con Jonatan Viale en TN; Minuto Uno, encabezado por Gustavo Sylvestre en C5N; y WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en A24.
La disputa también será intensa entre los noticieros. En la categoría Noticiero Diurno aparecen Otra mañana (A24), Siempre Noticias (Crónica TV) y Tempraneros (TN). Por su parte, en Noticiero Central competirán Diario de las 20 (Argentina 12), La noche (Canal 26), Más verdad (La Nación+) y Tierra de nadie (Crónica TV).
Entre las nominaciones individuales sobresalen varios nombres de peso. Marina Calabró, Carolina Amoroso y Paula Bernini buscarán el premio a la conducción femenina, mientras que Diego Sehinkman, Eduardo Feinmann, Esteban Godoy y Luis Novaresio competirán en conducción masculina.
En labor periodística femenina fueron seleccionadas Rosario Ayerdi, Cecilia Boufflet y Débora Plager. En la categoría masculina figuran Alejandro Bercovich, Ernesto Hadida, Nelson Castro y Pablo Rossi.
El deporte también tendrá un lugar destacado, con nominaciones para figuras como Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Marcelo Benedetto, Leonardo Paradizo y Alejandro Wall, además de programas emblemáticos como Paso a Paso, SportsCenter y Sportia.
Con las candidaturas ya confirmadas, la expectativa se traslada ahora a la ceremonia, donde se conocerán los elegidos de APTRA en una de las grandes celebraciones anuales de la industria televisiva.
La lista completa de nominados a los Martín Fierro de Cable 2026
1. Interés general
* Basta Baby – Baby Etchecopar (A24).
* Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV).
* Redespiertos – Guido Martínez (TN).
2. Magazine
* Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24).
* Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N).
* Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine).
* Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).
3. Económico
* Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro).
* Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico).
* Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+).
4. Periodístico
* Argenzuela – Jorge Rial (C5N).
* ¿La ves? – Jonatan Viale (TN).
* Minuto Uno – Gustavo Sylvestre (C5N).
* WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).
5. Cultural / Educativo
* El baúl de Charlie – Charlie López (TN).
* Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad).
* Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12).
6. Entrevistas
* Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV).
* Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24).
* Right Now – Julieta Camaño (C5N).
7. Arte, moda y tendencia
* La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine).
* Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).
* Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A).
8. Noticiero diurno
* Otra mañana – Antonio Laje (A24).
* Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).
* Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).
9. Noticiero central
* Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12).
* La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26).
* Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+).
* Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV).
10. Deportivo
* El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports).
* Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).
* ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN).
11. Periodístico deportivo
* Sportia (TyC Sports).
* SportsCenter (ESPN).
* TN Deportivo (TN).
* TNT Data Sports (TNT Sports).
12. Musical
* Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad).
* Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).
* Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma).
13. Infantil / Juvenil
* Argentinhitos (Pakapaka).
* Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim).
* Selenkay, segunda temporada (Disney Channel).
14. Servicio informativo
* A24.
* C5N.
* Crónica TV.
* TN.
15. Documental
* Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel).
* Generación Dorada (Fox Sports).
* Octubre TV (Argentina 12).
16. Temas médicos
* A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro).
* Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro).
* Doctor C – Guillermo Capuya (C5N).
17. Culinario
* Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery).
* Historias Ricas (TN).
* Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet).
18. Programa rural
* Bichos de campo – Matías Longoni (Metro).
* TN Campo (TN).
* Tranquera abierta (Canal Rural).
19. Turismo y tiempo libre
* Abriendo caminos (América Sports).
* El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26).
* Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro).
20. Servicios
* El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV).
* Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN).
* Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO).
* Transición 2030 – Catalina de Elía (A24).
21. Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor
* C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N).
* Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad).
* Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN).
22. Producción integral
* América 24 (A24).
* Cromañón, 20 años (Somos AMBA).
* Crónica Televisión (Crónica TV).
* Morir en guerra ajena (TN).
* C5N.
23. Labor humorística
* Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN).
* Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA).
* Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports).
24. Labor conducción femenina
* Carolina Amoroso – TN Internacional (TN).
* Marina Calabró – Arranca la tarde (A24).
* Paula Bernini – Tempraneros (TN).
25. Labor conducción masculina
* Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN).
* Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24).
* Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV).
* Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24).
26. Labor periodística deportiva
* Alejandro Wall (Fox Sports).
* Diego Latorre (ESPN).
* Leonardo Paradizo (A24).
* Marcelo Benedetto (DSports).
* Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN).
27. Labor periodística femenina
* Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N).
* Cecilia Boufflet (A24).
* Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+).
28. Labor periodística masculina
* Alejandro Bercovich (C5N).
* Ernesto Hadida (Crónica TV).
* Nelson Castro (TN).
* Pablo Rossi (A24).
29. Cronista / Movilero
* Cristian Eche (Crónica TV).
* Alejandro Moreyra (C5N).
* Mercedes Mora (A24).
* Fabián Rubino (A24).
30. Panelista
* Rubén Rabanal (A24).
* Rodolfo Cingolani (TyC Sports).
* Román Iucht (TNT Sports Premium).
31. Columnista de espectáculos
* Alejandra Peñalva (TN).
* Cecilia Martí (TN).
* Lucas Bertero (Ciudad Magazine).
32. Columnista político
* Adrián Ventura (TN).
* Daniel Bilotta (La Nación+).
* Mariel Fitz Patrick (A24).
33. Columnista económico
* Florencia Barragán (TN).
* Andrés Lerner (C5N).
* Willy Laborda (A24).
* Lara López Calvo (A24).
34. Columnista policial / Judicial
* Gabriel Iezzi (A24).
* Lucas Occhipinti (Crónica TV).
* Nicolás Pizzi (La Nación+).
* Rodrigo Alegre (TN).
35. Aviso publicitario
* Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas).
* Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda).
* Easy a todo – Easy (Don by Havas).
* Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film).
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