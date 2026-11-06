Martín Fierro de Cable 2026: se conocieron los nominados

La cuenta regresiva para una nueva entrega de los Martín Fierro de Cable ya comenzó. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció oficialmente las nominaciones de la edición 2026, que reconocerá a los programas, conductores, periodistas y equipos que se destacaron durante 2025 en las señales de televisión por cable.

La ceremonia se realizará el próximo jueves 12 de noviembre y tendrá como conductores a Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La gala será transmitida por A24 y reunirá a las principales figuras de la televisión argentina, en una noche que promete emociones, reconocimientos y la habitual expectativa por conocer a los ganadores.

Marina Calabró y Sergio Lapegüe serán los conductores de la ceremonia

La competencia abarcará 35 categorías, con propuestas que van desde los programas periodísticos y los noticieros hasta los ciclos deportivos, culturales, musicales, gastronómicos e infantiles. También habrá distinciones individuales para conductores, cronistas, panelistas y columnistas.

Las figuras y los programas que buscarán quedarse con una estatuilla

Uno de los rubros que concentra mayor atención es el de programa Periodístico, donde competirán Argenzuela, conducido por Jorge Rial en C5N; ¿La ves?, con Jonatan Viale en TN; Minuto Uno, encabezado por Gustavo Sylvestre en C5N; y WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en A24.

La disputa también será intensa entre los noticieros. En la categoría Noticiero Diurno aparecen Otra mañana (A24), Siempre Noticias (Crónica TV) y Tempraneros (TN). Por su parte, en Noticiero Central competirán Diario de las 20 (Argentina 12), La noche (Canal 26), Más verdad (La Nación+) y Tierra de nadie (Crónica TV).

Entre las nominaciones individuales sobresalen varios nombres de peso. Marina Calabró, Carolina Amoroso y Paula Bernini buscarán el premio a la conducción femenina, mientras que Diego Sehinkman, Eduardo Feinmann, Esteban Godoy y Luis Novaresio competirán en conducción masculina.

En labor periodística femenina fueron seleccionadas Rosario Ayerdi, Cecilia Boufflet y Débora Plager. En la categoría masculina figuran Alejandro Bercovich, Ernesto Hadida, Nelson Castro y Pablo Rossi.

El deporte también tendrá un lugar destacado, con nominaciones para figuras como Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Marcelo Benedetto, Leonardo Paradizo y Alejandro Wall, además de programas emblemáticos como Paso a Paso, SportsCenter y Sportia.

Con las candidaturas ya confirmadas, la expectativa se traslada ahora a la ceremonia, donde se conocerán los elegidos de APTRA en una de las grandes celebraciones anuales de la industria televisiva.

La lista completa de nominados a los Martín Fierro de Cable 2026

1. Interés general

* Basta Baby – Baby Etchecopar (A24).

* Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV).

* Redespiertos – Guido Martínez (TN).

2. Magazine

* Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24).

* Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N).

* Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine).

* Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

3. Económico

* Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro).

* Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico).

* Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+).

4. Periodístico

* Argenzuela – Jorge Rial (C5N).

* ¿La ves? – Jonatan Viale (TN).

* Minuto Uno – Gustavo Sylvestre (C5N).

* WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

5. Cultural / Educativo

* El baúl de Charlie – Charlie López (TN).

* Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad).

* Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12).

6. Entrevistas

* Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV).

* Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24).

* Right Now – Julieta Camaño (C5N).

7. Arte, moda y tendencia

* La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine).

* Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).

* Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A).

8. Noticiero diurno

* Otra mañana – Antonio Laje (A24).

* Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).

* Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).

9. Noticiero central

* Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12).

* La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26).

* Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+).

* Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV).

10. Deportivo

* El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports).

* Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).

* ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN).

11. Periodístico deportivo

* Sportia (TyC Sports).

* SportsCenter (ESPN).

* TN Deportivo (TN).

* TNT Data Sports (TNT Sports).

12. Musical

* Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad).

* Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).

* Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma).

13. Infantil / Juvenil

* Argentinhitos (Pakapaka).

* Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim).

* Selenkay, segunda temporada (Disney Channel).

14. Servicio informativo

* A24.

* C5N.

* Crónica TV.

* TN.

15. Documental

* Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel).

* Generación Dorada (Fox Sports).

* Octubre TV (Argentina 12).

16. Temas médicos

* A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro).

* Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro).

* Doctor C – Guillermo Capuya (C5N).

17. Culinario

* Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery).

* Historias Ricas (TN).

* Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

18. Programa rural

* Bichos de campo – Matías Longoni (Metro).

* TN Campo (TN).

* Tranquera abierta (Canal Rural).

19. Turismo y tiempo libre

* Abriendo caminos (América Sports).

* El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26).

* Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro).

20. Servicios

* El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV).

* Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN).

* Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO).

* Transición 2030 – Catalina de Elía (A24).

21. Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

* C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N).

* Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad).

* Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN).

22. Producción integral

* América 24 (A24).

* Cromañón, 20 años (Somos AMBA).

* Crónica Televisión (Crónica TV).

* Morir en guerra ajena (TN).

* C5N.

23. Labor humorística

* Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN).

* Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA).

* Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports).

24. Labor conducción femenina

* Carolina Amoroso – TN Internacional (TN).

* Marina Calabró – Arranca la tarde (A24).

* Paula Bernini – Tempraneros (TN).

25. Labor conducción masculina

* Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN).

* Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24).

* Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV).

* Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24).

26. Labor periodística deportiva

* Alejandro Wall (Fox Sports).

* Diego Latorre (ESPN).

* Leonardo Paradizo (A24).

* Marcelo Benedetto (DSports).

* Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN).

27. Labor periodística femenina

* Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N).

* Cecilia Boufflet (A24).

* Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+).

28. Labor periodística masculina

* Alejandro Bercovich (C5N).

* Ernesto Hadida (Crónica TV).

* Nelson Castro (TN).

* Pablo Rossi (A24).

29. Cronista / Movilero

* Cristian Eche (Crónica TV).

* Alejandro Moreyra (C5N).

* Mercedes Mora (A24).

* Fabián Rubino (A24).

30. Panelista

* Rubén Rabanal (A24).

* Rodolfo Cingolani (TyC Sports).

* Román Iucht (TNT Sports Premium).

31. Columnista de espectáculos

* Alejandra Peñalva (TN).

* Cecilia Martí (TN).

* Lucas Bertero (Ciudad Magazine).

32. Columnista político

* Adrián Ventura (TN).

* Daniel Bilotta (La Nación+).

* Mariel Fitz Patrick (A24).

33. Columnista económico

* Florencia Barragán (TN).

* Andrés Lerner (C5N).

* Willy Laborda (A24).

* Lara López Calvo (A24).

34. Columnista policial / Judicial

* Gabriel Iezzi (A24).

* Lucas Occhipinti (Crónica TV).

* Nicolás Pizzi (La Nación+).

* Rodrigo Alegre (TN).

35. Aviso publicitario

* Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas).

* Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda).

* Easy a todo – Easy (Don by Havas).

* Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film).