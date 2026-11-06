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Martín Fierro de Cable 2026: se conocieron los nominados

APTRA dio a conocer la lista de programas, periodistas y figuras que competirán por las estatuillas en una ceremonia que se realizará el jueves

Por Redacción

La cuenta regresiva para una nueva entrega de los Martín Fierro de Cable ya comenzó. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció oficialmente las nominaciones de la edición 2026, que reconocerá a los programas, conductores, periodistas y equipos que se destacaron durante 2025 en las señales de televisión por cable.

La ceremonia se realizará el próximo jueves 12 de noviembre y tendrá como conductores a Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La gala será transmitida por A24 y reunirá a las principales figuras de la televisión argentina, en una noche que promete emociones, reconocimientos y la habitual expectativa por conocer a los ganadores.

Marina Calabró y Sergio Lapegüe serán los conductores de la ceremonia

La competencia abarcará 35 categorías, con propuestas que van desde los programas periodísticos y los noticieros hasta los ciclos deportivos, culturales, musicales, gastronómicos e infantiles. También habrá distinciones individuales para conductores, cronistas, panelistas y columnistas.

Las figuras y los programas que buscarán quedarse con una estatuilla

Uno de los rubros que concentra mayor atención es el de programa Periodístico, donde competirán Argenzuela, conducido por Jorge Rial en C5N; ¿La ves?, con Jonatan Viale en TN; Minuto Uno, encabezado por Gustavo Sylvestre en C5N; y WiFi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti en A24.

La disputa también será intensa entre los noticieros. En la categoría Noticiero Diurno aparecen Otra mañana (A24), Siempre Noticias (Crónica TV) y Tempraneros (TN). Por su parte, en Noticiero Central competirán Diario de las 20 (Argentina 12), La noche (Canal 26), Más verdad (La Nación+) y Tierra de nadie (Crónica TV).

Entre las nominaciones individuales sobresalen varios nombres de peso. Marina Calabró, Carolina Amoroso y Paula Bernini buscarán el premio a la conducción femenina, mientras que Diego Sehinkman, Eduardo Feinmann, Esteban Godoy y Luis Novaresio competirán en conducción masculina.

En labor periodística femenina fueron seleccionadas Rosario Ayerdi, Cecilia Boufflet y Débora Plager. En la categoría masculina figuran Alejandro Bercovich, Ernesto Hadida, Nelson Castro y Pablo Rossi.

El deporte también tendrá un lugar destacado, con nominaciones para figuras como Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Marcelo Benedetto, Leonardo Paradizo y Alejandro Wall, además de programas emblemáticos como Paso a Paso, SportsCenter y Sportia.

Con las candidaturas ya confirmadas, la expectativa se traslada ahora a la ceremonia, donde se conocerán los elegidos de APTRA en una de las grandes celebraciones anuales de la industria televisiva.

La lista completa de nominados a los Martín Fierro de Cable 2026

1. Interés general

* Basta Baby – Baby Etchecopar (A24).

* Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV).

* Redespiertos – Guido Martínez (TN).

2. Magazine

* Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24).

* Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N).

* Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine).

* Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

3. Económico

* Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro).

* Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico).

* Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+).

4. Periodístico

* Argenzuela – Jorge Rial (C5N).

* ¿La ves? – Jonatan Viale (TN).

* Minuto Uno – Gustavo Sylvestre (C5N).

* WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

5. Cultural / Educativo

* El baúl de Charlie – Charlie López (TN).

* Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad).

* Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12).

6. Entrevistas

* Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV).

* Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24).

* Right Now – Julieta Camaño (C5N).

7. Arte, moda y tendencia

* La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine).

* Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).

* Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A).

8. Noticiero diurno

* Otra mañana – Antonio Laje (A24).

* Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).

* Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).

9. Noticiero central

* Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12).

* La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26).

* Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+).

* Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV).

10. Deportivo

* El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports).

* Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).

* ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN).

11. Periodístico deportivo

* Sportia (TyC Sports).

* SportsCenter (ESPN).

* TN Deportivo (TN).

* TNT Data Sports (TNT Sports).

12. Musical

* Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad).

* Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).

* Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma).

13. Infantil / Juvenil

* Argentinhitos (Pakapaka).

* Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim).

* Selenkay, segunda temporada (Disney Channel).

14. Servicio informativo

* A24.

* C5N.

* Crónica TV.

* TN.

15. Documental

* Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel).

* Generación Dorada (Fox Sports).

* Octubre TV (Argentina 12).

16. Temas médicos

* A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro).

* Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro).

* Doctor C – Guillermo Capuya (C5N).

17. Culinario

* Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery).

* Historias Ricas (TN).

* Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

18. Programa rural

* Bichos de campo – Matías Longoni (Metro).

* TN Campo (TN).

* Tranquera abierta (Canal Rural).

19. Turismo y tiempo libre

* Abriendo caminos (América Sports).

* El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26).

* Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro).

20. Servicios

* El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV).

* Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN).

* Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO).

* Transición 2030 – Catalina de Elía (A24).

21. Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

* C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N).

* Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad).

* Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN).

22. Producción integral

* América 24 (A24).

* Cromañón, 20 años (Somos AMBA).

* Crónica Televisión (Crónica TV).

* Morir en guerra ajena (TN).

* C5N.

23. Labor humorística

* Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN).

* Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA).

* Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports).

24. Labor conducción femenina

* Carolina Amoroso – TN Internacional (TN).

* Marina Calabró – Arranca la tarde (A24).

* Paula Bernini – Tempraneros (TN).

25. Labor conducción masculina

* Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN).

* Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24).

* Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV).

* Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24).

26. Labor periodística deportiva

* Alejandro Wall (Fox Sports).

* Diego Latorre (ESPN).

* Leonardo Paradizo (A24).

* Marcelo Benedetto (DSports).

* Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN).

27. Labor periodística femenina

* Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N).

* Cecilia Boufflet (A24).

* Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+).

28. Labor periodística masculina

* Alejandro Bercovich (C5N).

* Ernesto Hadida (Crónica TV).

* Nelson Castro (TN).

* Pablo Rossi (A24).

29. Cronista / Movilero

* Cristian Eche (Crónica TV).

* Alejandro Moreyra (C5N).

* Mercedes Mora (A24).

* Fabián Rubino (A24).

30. Panelista

* Rubén Rabanal (A24).

* Rodolfo Cingolani (TyC Sports).

* Román Iucht (TNT Sports Premium).

31. Columnista de espectáculos

* Alejandra Peñalva (TN).

* Cecilia Martí (TN).

* Lucas Bertero (Ciudad Magazine).

32. Columnista político

* Adrián Ventura (TN).

* Daniel Bilotta (La Nación+).

* Mariel Fitz Patrick (A24).

33. Columnista económico

* Florencia Barragán (TN).

* Andrés Lerner (C5N).

* Willy Laborda (A24).

* Lara López Calvo (A24).

34. Columnista policial / Judicial

* Gabriel Iezzi (A24).

* Lucas Occhipinti (Crónica TV).

* Nicolás Pizzi (La Nación+).

* Rodrigo Alegre (TN).

35. Aviso publicitario

* Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas).

* Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda).

* Easy a todo – Easy (Don by Havas).

* Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film).

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