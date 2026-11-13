Martín Fierro de Cable y “El contador”, un método que no resultó: fue desactivado a principio de la noche 

La edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable se llevó adelante con ciertas medidas en sus tiempo.

Desde el anuncio de la gala en su "Alfombra roja", se hizo un fuerte pedido a "El contador", un cronómetro que prometía ordenar los tiempos de la noche. Pero, sin embargo, en media hora debió ser desactivado.

Como si dos horas de anuncio del sistema fuera poco, los propios conductores, Sergio Lapegüe y Marina Calabró anunciaron y explicaron cómo funcionaría: "Tienen 45 segundos para agradecer. A partir del segundo 30 iniciará la cuenta regresiva".

El primer premio llegó para el programa "Mi país" conducido por Victoria Vanella, en la categoría "Cultural / educativo", en esa instancia, la conductora intentó cerrar su discurso con un "Pese a quien le pese, la cultura es un derecho".

Sin embargo, el final quedó sin audio por el mencionado sistema y surgió un momento de incomodidad.

De igual manera ocurrió con el labor deportivo, cuando se mostraron en escena Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi.

Así, poco tiempo después, Marina Calabró informó que el reloj ya no se encontraba en funcionamiento.

No obstante, no demoró en apuntar: "Amenazan en producción con volverlo a poner, pero vamos bien".