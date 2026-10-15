Martín Fierro de la Música: Abel Pintos se llevó el Oro, todos los ganadores y los detalles en la alfombra roja 

La primera edición de los premios Martín Fierro de la Música inició en Tango Porteño con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La gala se transmite por Canal 9 y cuenta con 26 categorías que destacarán lo mejor de cada ámbito musical.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas suma una nueva premiación a su larga lista de reconocimientos. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las tres compiten en la categoría de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La cobertura inició a las 19 con la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal tuvo lugar a partir de las 21:00. Previo a la gala, la vereda de Tango Porteño se convirtió en un gran escenario con el show de Euge Quevedo y el de Ariel Puchetta, junto a Ráfaga.

En la apertura del evento, la dupla de conductores cedió la palabra al presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, quien adelantó en su discurso inaugural que los Martín Fierro se extenderán a Uruguay.

El primer show musical llegó de la mano de Ángela Leiva, quien subió al escenario para interpretar "Amiga traidora". Luego, redobló la apuesta invitando al escenario a Euge Quevedo para cantar en dúo "No podrás".

La noche se caracterizó por realizar grandes reconocimientos, entre ellos: el reconocimiento a la Trayectoria a Carlos "La Mona" Jiménez, por su extensa carrera en el género del cuarteto, al Chaqueño Palavecino, por ser el mayor referente del folclore, y a Raúl Lavié, por su gran huella en el tango. Por otra parte, el galardón a la trayectoria en la música popular recayó sobre Palito Ortega, quien fue ovacionado por todos los presentes.

Charly García fue galardonado con la distinción especial "Leyenda de leyendas", un premio creado para él. Fiel a su estilo, el astro del rock nacional agradeció el galardón con un video grabado, en el que confesó: "Nunca creí ganarme un Martín Fierro".

Otro de los momentos más comentados fue el reconocimiento a la mediática Wanda Nara, quien se alzó con la estatuilla a la Canción viral gracias a su hit debut "Bad Bitch".

El segundo bloque musical estuvo a cargo de Malena Narvay, con un tango que se fusiona con música electrónica. Emanero y Bandana también pasaron por el escenario, con su nueva colaboración. Finalmente, Los Palmeras cerraron las presentaciones de la noche.

La lista de reconocimientos continuó con Patricia Sosa, destacada por su trayectoria en el género melódico/pop, Juanse por su impacto en el género del rock y Alejandro Lerner. Además, una distinción para Luis Alberto Spinetta.

Allí, vale destacar que, el cantante platense Jorge Vázquez ganó el Martín Fierro al mejor artista de tango.

Por su parte, recordemos que la cantante María Becerra, fanática del Lobo, encabezó la lista de ganadores en la noche que celebró a lo mejor de la música nacional.

El Martín Fierro de Platino, el segundo premio más importante de la noche, fue otorgado a los hermanos Pimpinela, el dúo conformado por Lucía Galán y Joaquín Galán, por su extensa trayectoria y por haber atravesado generaciones con su música.

Mientras que el Martín Fierro de Oro se lo llevó Abel Pintos, en reconocimiento por su impacto en la música argentina.