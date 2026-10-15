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Martín Fierro de la música, los elegidos por APTRA: uno por uno, la lista completa de todos los ganadores

Por Redacción

Martín Fierro de la Música: los elegidos por APTRA, la lista de todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River 
Mejor Artista Urbano

L-Gante
Mejor Artista Tropical Masculino

Uriel Lozano
Mejor Artista DJ Revelación

0ostil
Mejor Productor/a Musical.

Big One
Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti
Mejor Concepto Visual

Emanero
Mejor Artista Revelación Masculino

Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Tropical Femenina

Dalila
Mejor Grupo/Banda:

Turf
Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez
Mejor Artista Melódico

Matías Napoli
Mejor Artista Revelación Femenina

Candu Domínguez
Mejor Artista DJ

Javier Zuker
Mejor Artista Pop

Lali
Mejor Grupo/Banda Tropical

Ráfaga
Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus
Mejor Artista de Cuarteto

Ulises Bueno
Mejor Artista de Música Infantil

El Reino Infantil
Mejor Manager Artístico

Marcelo Fígoli
Mejor Cortina Musical de TV

LAM
Mejor Artista Rock/Alternativo

Charly García
Mejor Álbum:

María Becerra — Quimera
Mejor Colaboración:

Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Banda Cuarteto:

Desakat2 y Euge Quevedo
Mejor Artista Masculino:

Abel Pintos
Mejor Artista Femenina:

María Becerra
Mejor Canción:

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

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Acceso a la versión PDF

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