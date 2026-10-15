Martín Fierro de la música, los elegidos por APTRA: uno por uno, la lista completa de todos los ganadores

Martín Fierro de la Música: los elegidos por APTRA, la lista de todos los ganadores
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
María Becerra — Quimera Show 360° en River
Mejor Artista Urbano
L-Gante
Mejor Artista Tropical Masculino
Uriel Lozano
Mejor Artista DJ Revelación
0ostil
Mejor Productor/a Musical.
Big One
Mejor Artista Folclórico
Soledad Pastorutti
Mejor Concepto Visual
Emanero
Mejor Artista Revelación Masculino
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Tropical Femenina
Dalila
Mejor Grupo/Banda:
Turf
Mejor Artista de Tango
Jorge Vázquez
Mejor Artista Melódico
Matías Napoli
Mejor Artista Revelación Femenina
Candu Domínguez
Mejor Artista DJ
Javier Zuker
Mejor Artista Pop
Lali
Mejor Grupo/Banda Tropical
Ráfaga
Mejor Música de Comerciales/Jingles
Saphirus
Mejor Artista de Cuarteto
Ulises Bueno
Mejor Artista de Música Infantil
El Reino Infantil
Mejor Manager Artístico
Marcelo Fígoli
Mejor Cortina Musical de TV
LAM
Mejor Artista Rock/Alternativo
Charly García
Mejor Álbum:
María Becerra — Quimera
Mejor Colaboración:
Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Banda Cuarteto:
Desakat2 y Euge Quevedo
Mejor Artista Masculino:
Abel Pintos
Mejor Artista Femenina:
María Becerra
Mejor Canción:
Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien
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