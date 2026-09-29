Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Martín Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y no debe cuota alimentaria

Por Redacción

El economista Martín Redrado acreditó judicialmente que no existe vínculo filial con la niña y tampoco pesa sobre él una obligación alimentaria.

Allí, el acuerdo alcanzado entre las partes con anterrioridad, está bajo confidencialidad absoluta.

Lo cierto es que, Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y que no debe cuota alimentaria, según informaron hoy.

La aclaración surgió luego de las versiones difundidas sobre los alcances económicos del entendimiento entre Redrado y Salazar, que cerró una extensa disputa judicial.

Cierto es que, durante el mencionado proceso quedó acreditado que Redrado no es el padre y que, por lo tanto, no existe una obligación alimentaria derivada de un vínculo filial.

En ese contexto, la Cámara Civil instó a las partes a alcanzar un acuerdo para poner fin a los conflictos que mantenían abiertos.

El acuerdo se encuentra en un marco de confidencialidad absoluta garantizada por la Cámara, por lo que sus términos y condiciones no fueron divulgados.

La precisión permite diferenciar ese entendimiento de una cuota alimentaria, luego de que circularan distintas versiones sobre las condiciones y los alcances económicos del acuerdo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?