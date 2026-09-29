Martín Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y no debe cuota alimentaria

El economista Martín Redrado acreditó judicialmente que no existe vínculo filial con la niña y tampoco pesa sobre él una obligación alimentaria.

Allí, el acuerdo alcanzado entre las partes con anterrioridad, está bajo confidencialidad absoluta.

Lo cierto es que, Redrado demostró en la Justicia que no es el padre de la hija de Luciana Salazar y que no debe cuota alimentaria, según informaron hoy.

La aclaración surgió luego de las versiones difundidas sobre los alcances económicos del entendimiento entre Redrado y Salazar, que cerró una extensa disputa judicial.

Cierto es que, durante el mencionado proceso quedó acreditado que Redrado no es el padre y que, por lo tanto, no existe una obligación alimentaria derivada de un vínculo filial.

En ese contexto, la Cámara Civil instó a las partes a alcanzar un acuerdo para poner fin a los conflictos que mantenían abiertos.

El acuerdo se encuentra en un marco de confidencialidad absoluta garantizada por la Cámara, por lo que sus términos y condiciones no fueron divulgados.

La precisión permite diferenciar ese entendimiento de una cuota alimentaria, luego de que circularan distintas versiones sobre las condiciones y los alcances económicos del acuerdo.