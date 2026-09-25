Martín Redrado será responsable económicamente de Matilda Salazar hasta los 18 años, los detalles del acuerdo

Se trata de la hija de Luciana Salazar que, actualmente tiene ocho años de edad, y cuyo reclamo por manutención derivó en un extenso conflicto judicial.

Allí, el economista Martín Redrado será responsable económicamente de Matilda Salazar hasta que la hija de Luciana Salazar cumpla 18 años, luego del acuerdo judicial alcanzado este jueves entre las partes tras años de conflicto.

La audiencia de conciliación a la que asistieron personalmente Salazar y Redrado puso fin a los distintos litigios que mantenían abiertos en torno a la manutención de la niña, de ocho años.

Las partes firmaron además un acuerdo de confidencialidad por el que se comprometieron a no difundir los detalles del convenio ni las condiciones económicas establecidas, por lo que no trascendieron oficialmente los montos que deberá afrontar el economista.

Finalmente, el mencionado acuerdo contempla la responsabilidad económica de Redrado sobre los gastos de Matilda hasta que alcance la mayoría de edad, mientras que también quedarían saldadas las diferencias y reclamos judiciales que se habían acumulado durante los últimos años.