Martita contra Cris Morena: “No hay representación, no hay una sola gorda”

Marta Fort volvió a estar en el centro de la escena tras su paso por Blender. Todo comenzó cuando el panel debatía el look de la periodista Laura Ubfal en los eventos mediáticos.

La charla derivó en la representación de los distintos cuerpos en la pantalla chica y allí Martita apuntó contra las producciones de Cris Morena, en particular contra “Margarita”.

“Hay veces que no hay representación. Hay veces que, por ejemplo, en ‘Margarita’, la serie de Cris Morena, no hay una p... gorda”, lanzó ante la sorpresa de la mesa. Según su criterio, esas ficciones priorizan ciertos estereotipos de belleza por sobre la diversidad de los cuerpos.

Los conductores celebraron entre chistes su falta de filtro: “Es como la almeja, se hunde con la lengua”.

Aunque el tono fue jocoso, sus palabras repercutieron en redes, donde muchos le dieron la razón.