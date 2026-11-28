Telefé dejará descansar “Gran Hermano”, sin embargo, seguirá apostando por el formato reality. El año que viene, Santiago del Moro conducirá “Bailando con las estrellas”, una especie del Bailando de Tinelli pero, se espera, con menos escándalo y más baile. En plena convocatoria de participantes, ya se conoce quién fue una de las primeras tentadas y, para sorpresa, aceptó. Será Marta Fort, quien, siguiendo los pasos de su padre, continuará explorando la fauna mediática. Según contó, le interesa poder desarrollar su parte artística y por eso dijo que sí. Mientras tanto sigue con su streaming en Blender y, también, como participante de “MasterChef”.
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