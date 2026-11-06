Martita Fort dijo que Madonna se “quiso levantar” a su padre

Marta Fort siempre da de qué hablar y en este caso sorprendió a todos con una inesperada revelación en “MaterChef Celebrity”. La hija del empresario chocolatero entró en plan de confesiones y, mientras charlaba con Julieta Nair Calvo sobre la música que compartía con su papá, la joven dio pie a una anécdota sin igual.

“Salió de joda con Madonna y con Versace”, contó Marta ante las consultas de la actriz, quien quiso saber más sobre las salidas de Ricky y la Reina del Pop.

Consultada sobre si el Comandante había tenido algún affaire con la cantante, Marta reveló: “Madonna se lo quiso levantar”, pero la situación no llegó a buen puerto. “Era lastimosamente muy gay para ella”, agregó la joven heredera entre risas.

Vale destacar que las salidas de Fort con Madonna no fueron casuales, ya que el propio mediático había contado su relación con la estrella. El empresario tuvo un primer encuentro con la diva en 1992 cuando fue invitado al rodaje del videoclip de “Deeper and Deeper”, en Los Ángeles, donde incluso logró participar como extra de la filmación y estuvo hablando íntimamente con la artista, situación que luego llevó a que formara parte de algunas salidas junto a ella y parte de su círculo íntimo.

Pero el encuentro al que se refiere Marta Fort tendría que ver con Donatella Versace y la celebración a cenar en su casa previo a la celebración de la tradicional White Party.