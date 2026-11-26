La cartelera platense suma esta semana seis estrenos que, además de traer de vuelta a las salas a los Focker (ver aparte), van de un reino de brujas al fondo del Mar Argentino, con escalas en la India mitológica y el Berlín de la caída del Muro.

La gran apuesta para los chicos es “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, el largometraje número 65 de Walt Disney Animation y una historia original tras las secuelas de “Moana” y “Zootopia”. Dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, sigue a Billie, una adolescente fuera de molde que descubre que tiene poderes mágicos y termina arrancada de los suburbios rumbo a Hexe, la tierra de las brujas. Detrás va Alice, su madre sobreprotectora, que le estuvo reprimiendo esos dones desde la infancia, y juntas deberán resolver un misterio familiar mientras la reina Celeste ve en la chica una amenaza para su trono.

Se suma a la cartelera, además, una propuesta épica de India, tan épica que dura más de tres horas: llega “Ramayana: El nacimiento de una leyenda”, de Nitesh Tiwari, la producción más cara del cine indio, sobre la epopeya del príncipe Rama y el rapto de Sita.

Llega a la Ciudad también una de las películas más esperadas del año, “Puedes verlo todo”, de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, que convivieron con Elizabeth Holmes, la fundadora de la fraudulenta Theranos, antes de que entrara a prisión. Mitad documental, mitad reality, mitad objeto no identificado, arrasó en Estados Unidos, generando ovaciones, estupor y controversia. Camina hacia el Oscar.

En clave más cómica, “El héroe de Berlín” es el film póstumo de Wolfgang Becker, director de “Good Bye, Lenin!”: un videoclubista en quiebra (Charly Hübner) es celebrado por error como el hombre que en los 80 desvió un tren para que 127 personas huyeran al Oeste. Y acepta el papel.

También hay lugar en la cartelera para un estreno nacional: “Bichos del mar”, de Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein, es el documental sobre la expedición del Conicet al cañón submarino de Mar del Plata que en 2025 fue furor en YouTube. Sigue a los 25 científicos a bordo del Falkor (too), en turnos de doce horas, mientras el stream pasa de 200 espectadores a más de 90.000 simultáneos, con la estrella culona como figura. Lúdica y con guiños a “La historia sin fin”, también deja ver la falta de presupuesto en la ciencia argentina.