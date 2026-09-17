Más estrenos: dos franquicias y un árbol mágico

Las salas de cine locales se renuevan este jueves con cuatro estrenos: además de “Tres adioses” (ver aparte), llegan dos películas basadas en importantes franquicias juveniles, y una propuesta de aventuras también para el público familiar.

Primero, las dos franquicias. Se estrena “Resident Evil: Noche Cero”, que reinterpreta la famosa saga de videojuegos de Capcom enfocándose en el terror de supervivencia más puro. Bryan (Austin Abrams), un joven mensajero médico en el turno noche, debe entregar un paquete urgente en un hospital remoto. Lo que parece un viaje de rutina se vuelve una pesadilla cuando el lugar se convierte en el epicentro de un brote viral. Atrapado y sin armas, deberá unirse a otros sobrevivientes para resistir a criaturas mutantes en una carrera contra el tiempo.

La otra franquicia en estrenar película es el anime japonés “One Piece”, uno de los más exitosos de la historia. La película expande la legendaria franquicia de anime al llegar por primera vez a los cines argentinos. La historia sigue a los miembros originales de la tripulación-Luffy, Zoro, Nami y Usopp-en los inicios de su viaje. En esta aventura, conocen a un niño llamado Tobio y se lanzan a la búsqueda del tesoro perdido de Woonan, el “Gran Pirata de Oro”. Para conseguirlo, deberán enfrentar a El Drago, un peligroso rival con poderes de una Fruta del Diablo.

Por último, se estrena “El árbol mágico”, que adapta el clásico literario de Enid Blyton en una mágica aventura cinematográfica. La historia sigue a los Thompson (liderados por Andrew Garfield y Claire Foy), una familia que se muda a la campiña inglesa. Allí, sus hijos descubren un gigantesco árbol habitado por criaturas excéntricas. En la copa, se esconden portales que los transportan a tierras fantásticas, forzando a la familia a unirse y reconectar a través de increíbles desafíos.