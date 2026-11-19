“No se olviden de rezar por mí”: con esa frase Jorge Bergoglio cerraba casi cualquier encuentro, y de ahí sale el título del documental que llega a las salas una semana después de que León XIV se fuera del país. “Recen por mí: La historia de Francisco”, primer largo de Facundo Bartucci y uno de los cinco estrenos de la semana, recorre el camino de Buenos Aires al Vaticano con material de archivo, parte de él inédito, y el propio testimonio de Francisco. Arranca en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, cuando les pidió a los jóvenes que hicieran lío y que la Iglesia saliera a la calle, y desde ahí vuelve sobre la crisis de 2001, el trabajo en las villas, la renuncia de Benedicto XVI y el diálogo entre ambos, el cónclave y los viajes a Palestina e Hiroshima. Bartucci dijo que no quería retratar a una figura de poder sino a un hombre empeñado en acompañar a los que nadie escucha, y la película se arma alrededor de esa idea.

Hay más novedades en la pantalla grande local: el gran estreno es “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, que retrocede 24 años antes de Katniss para contar la juventud de Haymitch Abernathy, el mentor alcohólico de la saga. Francis Lawrence adapta la novela de Suzanne Collins: la cosecha de los quincuagésimos Juegos, un Vasallaje que duplica la cantidad de tributos. Joseph Zada es Haymitch, con Mckenna Grace, Jesse Plemons, Elle Fanning y Ralph Fiennes.

También llega “Yo soy Rocky”, para los 50 años del clásico de 1976. Peter Farrelly cuenta cómo un Stallone sin un peso escribió el guion y se negó a venderlo si no lo dejaban protagonizarlo, aunque le ofrecían una fortuna por hacerse a un lado. Anthony Ippolito es Sly, junto a Matt Dillon y AnnaSophia Robb.

La última novedad de la semana (además de “Minotauro” -ver aparte-) es local: “Carne”, coproducción uruguayo-argentina de Tomás Marichal Urbán, imagina un país cuya identidad depende de la carne (cualquier parecido con el Río de la Plata no es casual). Cuando el ganado empieza a extinguirse y el gobierno no reacciona, un empresario ambicioso impulsa una ley para salvar la industria y, rechazada la idea, lleva su plan hacia lugares mucho más oscuros. Actúan Augusto Gordillo Lisboa, Maite Lanata y Luciano Cáceres.