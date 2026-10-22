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Más estrenos, entre Wanda y Zuckerberg

Por Redacción

Entre los siete estrenos (más un reestreno: “Los otros”) que renuevan las salas se estrena una curiosidad: Wanda debuta en la pantalla grande protagonizando “¿Querés ser mi hijo?”, comedia donde encarna a Lucía, una mujer de 42 años que descubre que su novio de toda la vida la engaña y se queda sin trabajo.

Pero el gran estreno de la semana es “El poder de la red”, “pieza complementaria” de “La red social”, aquella película de Facebook dirigida por David Funcher. Esta especie de secuela con Jeremy Strong como Mark Zuckerberg se centra en los acontecimientos que tienen lugar casi dos décadas después de que el genio programador y un grupo de pioneros de la tecnología inventaran lo que acabaría convirtiéndose en la mayor plataforma de redes sociales del mundo, y cuenta la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, consigue la ayuda de Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que acaba destapando los secretos más ocultos de la red social.

Hollywood también envía “Clayface”, película basada en el personaje de DC que llega en silencio a las salas, y “Terror en el Amazonas”, una de acción.

De Europa, dos novedades en clave cómica: “Buenas vibraciones”, y “Que dios perdona a todos”.

Para toda la familia, en tanto, llega “Heidi: el rescate del lince”, una nueva historia animada con el clásico personaje de la literatura y la tevé.

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