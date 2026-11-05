Más estrenos: un jueves de súper acción y un gato con sombrero

El jueves llega a las salas con cinco estrenos y tres de ellos son películas de acción.

El más fuerte es “⁠Godzilla Minus Zero”, secuela del reinicio japonés de la saga del kaiju que le valió el primer Oscar al histórico monstruo. La historia se sitúa en 1949, dos años después de los eventos de “Godzilla Minus One”: Japón sigue lidiando con las secuelas de la guerra y un proceso de reconstrucción muy difícil, intentando recuperar una frágil normalidad y paz. Justo cuando la humanidad empieza a abrigar algo de esperanza, una amenaza colosal rompe esa paz en un instante: un Godzilla regenerado, más grande y feroz regresa, acompañado o enfrentado a otra gran amenaza legendaria como el dragón de tres cabezas King Ghidorah.

También llega a los cines locales “Sacrificio: Los elegidos”, dirigida por Romain Gavras, es una sátira de acción y comedia negra que sigue a Mike Tyler (Chris Evans), una estrella de cine en plena crisis existencial que busca desesperadamente volver a ser el centro de atención. Mike asiste a una exclusiva gala benéfica repleta de celebridades y multimillonarios que se celebra en una isla volcánica, pero la velada se sumerge en el caos cuando irrumpe un grupo radical y antisistema liderado por Joan (la argentina Anya Taylor-Joy).

“Entrega al límite”, en tanto, sigue la historia de Hank Malone (Alan Ritchson), un exsoldado de élite que ahora trabaja como mensajero de transportes delicados. Hank y su improbable compañero Ben (Owen Wilson) tienen el encargo de transportar un órgano vital (un hígado con un tipo de sangre muy raro) en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de una niña de siete años que necesita un trasplante urgente. Pero la carga es codiciada en el mercado negro (avaluada en un millón de dólares), lo que convierte a ambos protagonistas en el objetivo de un despiadado cártel o banda criminal liderada por Damian (Rodrigo Santoro).

El quinto estreno (el cuarto es “Babystar” -ver aparte-) de la semana es para los chicos. Llega a los cines “El Gato con Sombrero”, que recibe el encargo más difícil de su carrera: animar y devolverle la alegría a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan momentos difíciles tras mudarse a una nueva ciudad. Conocido por excederse con sus ocurrencias y desatar un caos total, esta podría ser su última oportunidad para demostrar su valía... o corre el riesgo de perder para siempre su sombrero mágico.